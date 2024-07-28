Erdoğan açıklamıştı! Belediye borçları nasıl tahsil edilecek? İşte masadaki iki formül

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan geçen çarşamba partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan partililere hitabında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e emekli maaşları için çağrı yaparak, "Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin" dedi.

Erdoğan ardından büyük tartışma yaratan şu sözleri sarf etmişti: "Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok.”

Erdoğan’ın bu açıklamaları muhalefet kanadında yoğun tepkilere yol açtı. Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının AK Parti yönetiminde yapıldığı ifade edilirken, “Zor durumda bırakılarak belediyelerin vatandaşa hizmet götürmesinin önüne geçmeyi amaçlıyor” değerlendirmeleri yapıldı.

Arsa karşılığı borçlar kapatılabilecek

Türkiye gazetesi belediyelerin SGK’ya olan toplam 96 milyar lira borcun tahsilatına ilişkin dikkat çeken bir haber yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının başlattığı çalışmaya göre, belediye borçlarının tahsilat süreci iki aşamalı yürütülecek.

Bu kapsamda, belediyelere öncelikle, birikmiş borçlarının yeniden yapılandırılması ve taşınmaz devirleri suretiyle ödeme seçeneği sunulacak.

Taşınmaz devirleri suretiyle borçların ödenmesine imkân veren uygulama geçen yıl çıkarılan bir yasa ile 2028 yılı sonuna kadar uzatılmıştı.

Belediyeler isterlerse, mülkiyeti kendilerine ait olan taşınmazları borçlu oldukları kuruma devrederek borçlarını ödeyebilecek.

Yeniden yapılandırma, taksitlendirme gibi seçeneklere rağmen, ödeme yapılmıyorsa, icra takipleri başlatılacak ve borçlar haciz yoluyla tahsil edilecek.

Ekimde yeni düzenleme gelecek

Ekim ayında Meclis açıldığında ise yerel yönetimlerin daha fazla borç birikiminin önüne geçilmesi için yeni bir düzenleme yapılacak.

AK Parti kaynakları “Meclis açıldığında gündeme gelecek yeni düzenleme ile yerel yönetimlerin tahakkuk eden vergileri ile sosyal güvenlik primlerinin, idarelere ödenecek vergi gelirleri payından kaynakta kesilmesini istiyoruz. Böylece belediyelerin yeni borç birikimlerinin de önüne geçilmesini hedefliyoruz” dedi.

Özel: Şimdilik ne öderiz ne inkar ederiz

Belediyelerin borcu üzerinden başlayan tartışmada Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP borcun üzerine yatmaya çalışıyor" dedi. CHP lideri Özel ise Erdoğan'a cevabında, "Belediyelerin 96 milyar borcu var. Şimdilik ne öderiz ne de inkar ederiz. Çünkü bu borcun neredeyse tamamını sizinkiler yaptı" ifadelerini kullandı.