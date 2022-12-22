Erdoğan, asgari ücreti bugün açıklayacak

“Öyle herkesin her söylediği ile adım atacak halimiz yok, çünkü bizim sırtımızda küfe var, sırtında küfe olmayanlar rahat konuşur, bizim sırtımızdaki 85 milyonun taşındığı bir küfedir” diyen Erdoğan, “Bunların hepsini düşüneceğiz eğitimden sağlığa adaletten emniyete ulaşımdan alt üst yapı sorunlarına kadar, bunlar bir şeyle yapılacak değil mi sırtında küfe olmayanlar bol boy atıp tutuyorlar” açıklamasını yaptı.

Türk-İş, asgari ücret için 9 bin lira teklif etmişti

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için dünkü toplantıda Türk-İş, 9 bin lira teklif etmişi, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kabul etmeyince de masadan kalkmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe ile ilgili değerlendirmelerde de bulunurken “2023 yılı için 4.4 trilyon lira geliri, 3.8 trilyon lira gideri olan bir bütçeyi milletimize kazandırdık. Her bütçeyi olduğu gibi bu bütçeyi de milletin bütçesi olarak açıkladık. Vizyon ve proje yoksulu muhalefet partileri bu görüşmeler sırasında da kifayetsizliklerini göstermişlerdir. Bütçe tartışmalarında muhalefetin tutumuna baktığımızda ülkemizin önündeki tehdit ve fırsatları değerlendiren bir vizyon göremiyoruz. Çarpıtmaları, yalanları temcit pilavı gibi tekrarlayan bir zihniyetin hezeyanlarına tekrar şahit olduk. Bu tablo bile ülkenin derdi ile kimlerin dertlendiğini göstermeye yeterlidir” dedi.