Erdoğan: Dolar bizim yolumuzu kesemez

10 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt'tan başladı.

Baksı Müzesi ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler cuma namazı için Ulu Cami’ye gitti.

Yükselen döviz kuru ile ilgili konuşan Erdoğan, "Ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz" dedi.

Daha sonra şehir meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, "Dolar molar bizim yolumuzu kesemez, endişe etmeyin" dedi. Erdoğan, yastık altındaki dövizin bozulması çağrısını yineleyerek, "Bu bize karşı ekonomik savaş ilan edenlere benim milletimin cevabı olacaktır. Bugün değil de ne zaman? Yerli paramızla onlara cevabımızı vereceğiz" şeklinde konuştu.

Erdoğan, yastık altında bulunan döviz ve altınların bozulmasının Batı'ya verilecek en büyük mesaj olacağını ifade etti. Erdoğan şöyle konuştu: "Hiç kimsenin gözü kur tablosunda, faiz tablosunda olmasın, herkesin asıl o büyük fotoğrafa bakmasını istiyorum"

"Her türlü baskı vız geliyor"

"Her türlü tehdit, baskı, senaryo vız gelir" ifadesini kullanan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Ülkemize karşı yapmadıkları kalmadı. Koskoca Osmanlı çınarını binbir türlü oyunlarla yıktılar. Onlar darbelerle muhtıralarla demokrasimizi felç etmeye çalıştılar. Milletimiz her seferinde sandıkta yeniden iradesine sahip çıktı. Onlar koalisyonlarla ekonomik krizlerle siyaseti etkisiz hale getirerek gövdemizi baltalamaya kalktılar. Milletimiz özgürlüğüne sahip çıktığı gibi ekonomisine de sahip çıktı, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırdı."

"Kusura bakmasınlar, eyvallahımız olmaz"

Erdoğan, "Suni finansal istikrarsızlık dalgalarına maruz kalıyoruz. Bu saldırıların sebeplerinin çok başka olduğu açıkça ortadadır. Bu tarz yaklaşım sergileyen ülkelerle aramızdaki ilişkiler telafisi mümkün olmayacak seviyeye gelmiştir. Biz tüm ülkelerle çıkarlarımızın uyuştuğu noktada işbirliği yapıyor, ayrıştığı noktada da müzakere etmeye çalışıyoruz. Ama kusura bakmasınlar bizim egemenlik haklarımız konusunda kimseye eyvallahımız olmaz, olamaz. Tanktan toptan korkmayan bu millet, bu tarz tehditlerden mi korkacak? Eğer bugün dimdik ayakta duran bir Türkiye varsa bunun sebebi kendi yolunda yürümeyi başaran bir millet oluşumuzdur." değerlendirmesini yaptı.

"Faiz lobileri boşuna heveslenmesin"

Türkiye'nin tüm olumsuz ihtimallere karşı hazırlıklarının olduğunu söyleyen Erdoğan, "Faiz lobilerine sesleniyorum, boşuna heveslenmeyin. Bu milletin sırtından kazanamayacaksınız. Bu milleti çökertemeyeceksiniz. Şimdi İran'dan Rusya'ya, Çin'den kimi Avrupa ülkelerine kadar pek çok ülke ile farklı alternatifler konusunda önemli mesafeler kat ettik. Asıl olan bizim yüreğimizdeki iman. Türkiye'ye karşı küçük hesaplar peşinde koşanlar yarın çok pişman olacaklar." açıklamalarını yaptı.