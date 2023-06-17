Erdoğan: Enflasyonu tekrar tek haneli rakamlara düşüreceğiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 30. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları ödül töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Bugün aynı zamanda başarıyla temayül etmiş firmalarımızın ihracat şampiyonları olarak ödüllerini takdim ettik. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Emekleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyorum.

Tüm ihracatçılarımız ile gurur duyuyorum. Siz kardeşlerim ile iftihar ediyorum. Sizler milletimizin yüz akı övünç kaynağısınız.

Bugün dünyanın en ücra köşelerinde bile Türk Malı damgalı ürünlerimiz varsa bunda en büyük pay sahibi ihracatçılarımızdır. Türkiye'nin potansiyelini değerlendirip ekonomiye omuz verdiğiniz için hepinize minnettarlığımı ifade ediyorum.

Adımlarımızı attık, süratle çalışmaya başladık

Siyasi mücadelemiz boyunca ihracatçılarımızı hep yol ve dava, kader arkadaşlarım olarak gördüm. Hangi görevde olursak olalım sizlerin meseleleriyle yakından ilgilendik. Gönlümüzle birlikte kapımızı da sizlere ve temsilcilerinize açık tuttuk. İstişare ettik, gündemdeki konuları samimiyetle ele aldık. TİM bize taleplerini iletti, sıkıntılarını dile getirdi, ufuk ve yolu açacak öneriler sundu.

Gün oldu firmalarımızın birikmiş alacaklarının tahsilini gerçekleştirdik, gün oldu serbest ticaret anlaşmaları ile ticaretimizin önündeki engelleri kaldırdık. Gün oldu ülkemize yatırım çekmek için daha önce gidilmedik yerlere gittik. Uzak yakın demeden ter döktük, çalıştık. Bu yeni dönemde de hiç beklemeden adımlarımızı attık, süratle çalışmaya başladık.

Enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz

Bir süredir dünya ile birlikte başımızı ağrıtan enflasyon meselesini tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Seçim belirsizliği ortadan kalktı, artık bu konuda elimiz daha güçlü.

Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği...

Yeni ekonomi kadromuzun da birinci önceliği bu meselenin çözümü oluşturuyor. Büyüme ekseninde hedeflerimize doğru ilerleyeceğiz. Enerji yükünü Karadeniz gazı, Gabar petrolü, Akkuyu nükleer santraliyle asgariye indireceğiz. Güçlü Türkiye yoluyla güçlü ihracatımızı rekordan rekora taşıyacağız.

İhracatımızı 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz

Biz bugüne kadar hep kendimizle yarıştık. İhracatımızı bu yıl sonunda 265 milyar dolara gelecek sene ise 285 milyar dolara ulaştırmak istiyoruz. 2028 senesi için de hedefimiz 400 milyar Dolar ve üstünü yakalamaktır.

Elektronik ihracatının payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz

2028 ihracat hedeflerimiz kapsamında ihracatımızdan yüzde 1,5 pay alan elektronik ihracatının payını yüzde 10'a çıkarmayı hedefliyoruz.

Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız

Ülke ülke girişimlerimizi artıracağız. Çok dolaşacağız, dünyayı gezip onlarla birlikte neler yapacağımızı planlayacağız. Türkiye'nin son 21 yılda dış politikada attığı adımlar ihracatımızda da çarpan etkisi yapmıştır.

Türkiye'nin diplomatik temsil ağı genişledikçe ihracatı da yukarı gitmiştir. Birbiriyle kavga eden hatta çatışan tarafları bile aynı çatı altında buluşturan ülke olmamız bizlere dış ticarette de avantajlar sunuyor.

Görevlilerimiz sizlerin emrindedir

Seçim zaferi sonrasında geniş bölgede sokaklara taşan sevgi seli de ülkemize yönelik teveccühün ispatıdır. Fuarlarla, ticaret heyetleriyle, saha araştırmalarıyla, teknolojinin sağladığı imkanlardan istifadeyle ihracatı artırmanın yollarını aramalıyız.

Yabancı ortaklara ulaşma, bilgi alma hususunda görevlilerimiz sizlerin emrindedir. Sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz. İhmali kastı olanlardan da kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.

Eximbank'ın KOBİ'lere sağladığı kredi hacmi yüzde 25,8'e yükselecek

İhracatçımızın daha düşük maliyetli finansmana kavuşmasının hedeflerimize ulaşmasını hızlandıracağını biliyorsunuz. Eximbank ile çalışmalara devam ediyoruz. Eximbank'ın destek sağladığı ihracatçı sayısı 16 bine ulaşmıştır. Bu yıl Eximbank'ın KOBİ'lere sağladığı kredi hacmi yüzde 25,8'e yükselecektir.

Ödeme alıp sonra harcama kolaylığına kavuştular

Finansman meselesinde Eximbank ile yetinmiyoruz. İhracatı Geliştirme Şirketiyle ihracatçımıza finansman konusunda nefes aldırdık. İhracat desteklerine yönelik refinansman modeliyle önce ödeme alıp sonra harcama kolaylığına kavuştular.

İstanbul Finans Merkezi küresel çekim haline gelecek

Toplam 65 milyar liralık yatırım değeriyle ülkemizin en prestijli projesini hayata geçirmenin gururunu yaşadık. Finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamasıyla bölge daha etkin olacaktır.

İstanbul Finans Merkezi'nin küresel çekim haline geleceği kanaatindeyim. Henüz istenen belirlenen hacme ulaşmış değiliz. Türk ekonomisinin tüm sektörleri gibi ihracatçılarımızın da İFM'nin oluşturduğu ekosistemden istifade edeceğine inanıyorum.

Lojistik ihracatında 40 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz

Şifasını ülkemizde arayan hastalar turizmden gıdaya ulaşımdan bakım hizmetlerine kadar pek çok alanda katma değer oluşturuyorlar. 10 milyar dolarlık sağlık turizmi hedefine şu an itibarıyla sahibiz. 2023 yılında 2 milyon sağlık turisti ve 3 milyar dolar ihracata hep birlikte şahit olacağız. Lojistik ihracatında 40 milyar dolara ulaşmayı hedefliyoruz.