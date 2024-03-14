Erdoğan: Gabar'da günlük petrol üretimi 37 bin varili geçti

Erdoğan, partisinin Adliye Meydanı'nda düzenlenen mitinginde vatandaşlara hitap etti. Türkiye'nin önünün, ufkunun ve bahtının açık olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimsenin mani olamayacağını söyledi.

Erdoğan, "Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizi demokrasisiyle altyapısıyla ekonomisiyle sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı." diye konuştu.

Türkiye'nin satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11'inci sırada olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz daha gayretle, çalışmayla, üretmeyle inşallah bu işi başaracağız. Herkesi iş sahibi yaparak, milli gelirimizi artırarak, kişi başına gelirimizi çoğaltarak, garip gurebaya kol kanat gererek, hedeflerimize mutlaka ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Mahalli idareler seçimlerinde desteği, bu mücadeleyi, tüm şehirlerle vermek için istediklerini dile getiren Erdoğan, Şırnak'ın desteğinin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"Ramazan bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Serhat şehrimiz, tarih ve medeniyet şehri Şırnak, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları var mıyız? Şırnak'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" diye sordu.

Alandakilerin "evet" karşılığı üzerine Erdoğan, "İnşallah sizlerin bu desteği sayesinde Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız. Gönlümüzün sultanı Şırnak'ın bu konuda bize vereceği destek ayrıca önemlidir. Seçime az kaldı bunun için hep beraber gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

"Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinin en somut örneklerinin şehirlere yaptıkları yatırımlar olduğunun altını çizerek, bu anlayışla Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettiklerini ve Şırnak Üniversitesini kente kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, gençlik ve sporda 2 bin 476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, 4 gençlik merkezi, Şırnak Şehir Stadyumu ile 38 spor tesisi yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, 10 bin kişilik Cizre Stadyumu'nun yapımı için şu anda ihale aşamasında oldukları bilgisini vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da toplam 10 milyar lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Sağlıkta 545 yataklı, 8'i hastaneden oluşan toplam 64 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını da vurgulayan Erdoğan, 517 yataklı Şırnak Merkez Devlet Hastanesi ile Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının inşaatının devam ettiğini aktardı.

TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta bugüne kadar 11 bin 111 konut yaptıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümde şehrimizde 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şırnak'taki iki millet bahçemizden birinin yapımı sürüyor, diğeri proje aşamasında. Şehrimizde 25 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 197 kilometreye çıkardık. Silopi-Habur yolunu, Cizre ve Silopi çevre yollarını yaptık.

Tır Parkı Köprülü Kavşağı, Cizre Köprülü Kavşağı ve Silopi Çevreyolu köprülü kavşaklarını tamamladık. Saklan, Zencur, Telkabin ve Habur 3 köprülerini hizmete verdik. Ayrıca Çizre-Şırnak yolundaki Şehit Dündar Page Tüneli'ni, Şehit Mustafa Erdal Tüneli'ni ve Cudi viyadüğünü tamamladık. Şırnak Ortabağ-Çığlı yolunda, Ballı Tüneli, İnceler Tüneli, Ortabağ1 ve 3 tünelleri hizmete girdi."

Erdoğan, projeleri kapsamında çok sayıda tünelin de yer aldığı çeşitli yol-inşa çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, Şırnak, şehir içi yolları ile Silopi, Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik geçiş yollarındaki üstyapı çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladıklarını bildirdi.

Uzunluğu 179 kilometreyi bulan Nusaybin, Cizre, Silopi, Ovaköy demir yolunu elektrikli, sinyalli ve çift hatlı olarak yapmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimize kazandırdığımız Şerafettin Elçi Havalimanımızın yolcu trafiği açıldığı günden bugüne 10 katına çıktı. Şırnak'a son 21 yılda 7 baraj, bir sulama tesisi, 40 taşkın koruma tesisi ve 6 hidroelektrik santral inşa ettik. Tamamladığımız tesislerle Şırnak Silopi, Cizre ve İdil'e içme suyu temin ettik. Yapımına başlayacağımız Cizre Barajı ile Cizre İdil ovalarının toplamda 640 bin dekar zirai arazisini suyla buluşturacağız."

Planlama çalışmaları süren Nerdüş ve Şenoba Barajları ile Bazamir Göleti'ni inşa edeceklerini belirten Erdoğan, bu tesislerle Silopi Ovası sulaması projesi dahilinde 307 bin dönüm zirai araziyi daha su ile buluşturacaklarını söyledi.

Erdoğan, Şırnaklı çiftçilere yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerini dile getirerek, Siirt fıstığını atıl durumdaki arazilerde yeni aşılarla hızla yaygınlaştırdıklarını anlattı.

"Gabar'da günlük petrol üretiminde hedef 100 bin varil"

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığı geliştirmek için çok sayıda proje uyguladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstihdamı desteklemek için Şırnaklı işverenlerimize 1,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Şırnak'a, İdil'e ve Silopi'ye doğal gaz arzını sağladık. Beytüşşebap, Güçlükonak, Karalar ve Uludere'ye de inşallah 2026'da doğal gaz arzını sağlayacağız. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde nereye vardık biliyor musunuz? 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak.

Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Şırnak'ı madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgarıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız.

Daha düne kadar terör yüzünden kimsenin giremediği yerlerde bugün insanlarımız huzur içinde yaşıyor, geziyor, dolaşıyor. Hatta Gabar'daki Süryani vatandaşlarımızdan, Beytüşşebap'taki Keldani vatandaşlarımızdan köylerine geri dönenler oldu."

Vatandaşların rahatı için yaylalara, mesire alanlarına içinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tesislerin yer aldığı dinlenme alanları inşa ettiklerini, yollarını yaptıklarını anlatan Erdoğan, bir dönem adı korkuyla anılan Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları, yürüyüş parkurları kurulduğunu kaydetti.

Erdoğan, miting alanında 25 bin vatandaşın olduğunu bildirerek, Şırnaklıların yol boyunca kendisini karşıladığını söyledi.

"Terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız"

31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde bu yatırımlara çok daha fazlasını ekleyeceklerine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle ele ele vererek Şırnak'ı bölgemizin ve ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bunun için şu üç hususta sizlerin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz. Terör varsa ne yatırım, ne iş, ne huzur, ne muhabbet oluyor.

İkinci olarak şehrimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp doğru ve gerçekçi adımlarla Şırnak'ı kalkındıracağız. Üçüncü olarak sizlerin ve evlatlarınızın güvenli ve müreffeh geleceği için zihinlerinde hiçbir program, yüreklerinde hiçbir heyecan olmayanlara iradenizi teslim etmeyin. Onları kendi ağababalarıyla baş başa bırakın ki gerçek çapları ve yüzleri ortaya çıksın. Belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum."