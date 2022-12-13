Erdoğan imzaladı! İki şirkette grev ertelendi
Bekaert İzmit ve Kartepe AŞ'lerde alınan grev kararları 60 gün süreyle ertelendi.
Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi AŞ ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi AŞ'lerde sendikalar tarafından alınan grev kararları 60 gün süreyle ertelendi.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı uyarınca, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi AŞ'ye ait işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası, Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi AŞ'ye ait işyerinde de Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararları, milli güvenliği bozucu nitelikte görüldüğünden 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.