Erdoğan: Sırbistan'la ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Türkiye ile Sırbistan arasındaki işbirliğini tarihten ilham alarak geliştirme gayretinde olduklarını belirterek bölgedeki refah için Sırbistan'la çalıştıklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, ekonomik işbirliğini ikili ilişkilerin lokomotifi olarak gördüklerini, iki ülke olarak kısa sürede mesafe aldıklarını belirterek "2 milyar doları aştı ticaretimiz. Geçen senenin rakamını yakalamamız yükselen ivmenin göstergesi. Hedefimiz 5 milyar dolar. bunun için gayretlerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Erdoğan şöyle devam etti: "Türk şirketlerinin yatırımları her geçen gün artıyor. Firmalarımız 9 bin 600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. Halkbank'ın faaliyetleri Sırbistan ekonomisine güvenin delilidir. İş insanlarımıza kapısını açık tutan cumhurbaşkanının büyük katkıları bulunuyor."