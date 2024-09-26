Eren Holding'den Birleşik Krallık'ta dev yatırım

Galler’deki Shotton Mill adlı kâğıt üretim tesisini satın alan Eren Holding, tesisin geliştirmek üzere 1 milyar sterlinlik yatırım için kolları sıvadı.

Yatırım için Galler hükümeti yaklaşık 13 milyon sterlinlik fon sağlarken, Birleşik Krallık İhracat Finansmanı’ndan da (UKEF) 136 milyon sterlin destek alındı.

Yapılan açıklamaya göre; UKEF, HSBC ve Credit Suisse'in proje için borç finansmanı ayarlamasına olanak tanıyan bir garanti vererek projeye destek oldu.

Yatırım ile 147 kişi istihdam edilecek ve tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde 220 kişiye daha iş imkanı sağlanacak.

Eren Holding'in projeye yönelik planları, atık kağıtların geri dönüştürülerek kağıt üretiminin artırılmasını içeriyor. Ayrıca, tesis çevre dostu bir modelle üretim yaparak kendi atık suyunu arıtacak ve yeniden kullanacak.

Eren Holding’in yönetim kurulu üyesi Hamdullah Eren, Shotton Mill’in en gelişmiş kağıt üretim kampüsü olacağını ve bu tesisin sadece Deeside için değil, Galler ve Türkiye için de gurur kaynağı olacağını söyledi.

Eren Holding hakkında

Eren Holding enerji, liman, kâğıt, ambalaj, çimento, tekstil ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Eren Holding’in temeli, Türkiye’nin önemli iç giyim markası olan Er-Os Çamaşırları AŞ’nin 1969 yılındaki kuruluşuna kadar gidiyor.

1978 yılında kurulan Modern Karton Sanayi ve Ticaret AŞ grubun ilk kâğıt sektöründeki ilk yatırımı olarak öne çıkıyor.

1990’da Fransız Devanlay Grubu ortaklığı ile Devanlay-Eren Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lacoste ürünlerinin lisanslı üretimini ve Er-De Pazarlama A.Ş. ise bu ürünlerin dağıtımını yapmak üzere aynı yıl kuruldular.

Çimento ve hazır beton sektöründe de faaliyet gösteren grup, 1997’de Eren Holding çatısı altında birleşti.

Eren Perakende 2005'te İngiltere'nin dünyaca ünlü lüks markası Burberry'nin Türkiye distribütörü oldu.

2007'de Eren Enerji Zonguldak'ta, 1360 MW gücündeki, kömürle çalışan elektrik santrali inşaatına başladı ve bu proje kapsamındaTürkiye Garanti Bankası ve Türkiye İş Bankası ile 850 milyon dolarlık kredi anlaşması imzalandı.

Modern Karton 2008'de, 400.000 ton/yıl kapasiteli makinesinin devreye girmesiyle toplam üretim kapasitesini 700.000 ton/yıla yükseltti.

2010'da 1,6 milyar dolarlık yatırım değerine sahip üç aşamadan oluşan ve Zonguldak Çatalağzı’nda çalışmaları tamamlanan Eren Enerji Elektrik Santrali ve Eren Limanı faaliyete geçti.

Eren Perakende, çok markalı ayakkabı konsepti SuperStep mağazalarını ve çok markalı çocuk mağazası zinciri SuperKids'i 2012’de portföyüne ekledi.

Eren Perakende global markalarına 2013’te Nautica’yı da ekleyerek Türkiye, Rusya, Ukrayna ve CIS ülkelerindeki operasyonları yürütmeye başladı.

Modern Enerji, 110 milyon dolar yatırımla, 27 MW elektrik veya 100 ton buhar üretimine sahip Türkiye’nin ilk katı atık yakma tesisini Çorlu’da kurdu.

2015'te Modern Karton, 350 milyon euro yatırımla yeni kâğıt fabrikasının kurulumunu tamamlayarak toplam 1 milyon 50 bin ton üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük kâğıt üreticisi konumunu korudu.

Aynı yıl Medcem Çimento, 400 milyon dolar yatırımla, yıllık 3.5 milyon ton klinker üretimi kapasitesine sahip çimento tesisini Mersin’de devreye aldı.

2015'te Converse'in Türkiye ve BDT ülkelerindeki dağıtım hakları alındı.

2016'da Eren Enerji, Zonguldak’ta 1.1 milyar dolar yatırımla 2x700 MW’lık yeni ünitelerini devreye aldı.

Eren Perakende ve Tekstil 2023'te, Doğu Anadolu’nun en büyük sanayi yatırımlarından olan Bitlis’teki iplik üretim tesisini açtı.