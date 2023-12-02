Ergün Atalay yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi

Ergün Atalay, TÜRK-İŞ'in 24. Olağan Genel Kurulu'nda tekrar genel başkan oldu. TÜRK-İŞ'ten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.