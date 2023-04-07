Eriklerin yüzde 70’i Arap ülkelerine ihraç ediliyor

Burcu KAYA

Silifke Erik Üreticileri Birliği Kurucu Başkanı Mustafa Göktaş, bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde olması nedeniyle örtü altı eriğin erken olgunlaştığını söyledi.

Hasadına başlanan eriklerin 250 TL’den alıcı bulduğunu belirten Göktaş, hasadı yapılan ürünlerin yüzde 70’inin ihraç, yüzde 30’unun da iç pazarda satışa sunulacağını öngördüklerini kaydetti.

Mustafa Göktaş, Silifke genelinde 300 dönüm erik serasından 500 ton civarında rekolte beklediklerini belirterek, hasat edilen eriklerin Irak, Dubai ve Katar’a ihraç edildiğini, iç pazarda da başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere, çeşitli illere erik gönderildiğini kaydetti.

Açık alanda ise 20 bin dönümlük alandan 30 bin ton erik üretimi hedeflediklerini aktaran Göktaş, 15 gün sonra açıkta başlayacak erik hasadıyla birlikte de iç pazarda hareketliliğin artarak, fiyatların düşeceğini ifade etti. Göktaş, “Bölgede erik üretimi artıyor. Çiftçiler, sulak alanlarda bulunan nar ve zeytin ağaçlarını sökerek erik üreticiliği yapmaya başladı. Bu yıl erik üreticilerinde de yüzde 10 artış var” dedi.