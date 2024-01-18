Erkan'dan basında yer alan iddialarla ilgili açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, son günlerde kendisi, ailesi ve TCMB ile ilgili kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirterek, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Erkan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son günlerde kendisini ve ailesini hedef almak suretiyle, TCMB'ye yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerin dolaşıma sokulduğunu belirtti.

ABD'de ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleri ile gerçekleştirdikleri ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiği bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığını ve üzüntüsünü kamuoyu ile özellikle paylaşmak istediğini vurgulayan Erkan, "Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım." paylaşımında bulundu.