Erken emeklilik yasası Meclis'e ne zaman gelecek?

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bayramdan sonra yoğun bir mesaiyle çalışmalarına başlayacak. Emekliler için yapılacak destekler, indirimler ve gelir artırıcı önlemlerin yanında memurların beklediği 3600 ek gösterge yasası, tamamlayıcı emeklilik, iş kanununda yapılacak değişiklikler, çalışma saatleri ile ilgili yenilikler, uzaktan, esnek çalışma modelleri de bir bir devreye alınacak yasal düzenlemeler olacak.

Erken emeklilik imkanı tanıyacak reformlar da gündeme gelecek. Önümüzdeki dönem TBMM gündemine gelecek erken emeklilik formüllerinden bazıları şöyle:

* Emeklilik şartlarında SSK ile Bağ-Kur arasındaki fark kapatılıyor. Bağ-Kur prim şartı 9 binden 7200 güne düşürülüyor. Bu sayede esnaf 5 yıl daha az prim ödeyerek emekli olabilecek. Düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın 10 ve altı kişi çalıştıran olarak tanımlanması bekleniyor.

* Takvim'de yer alan habere göre 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inmesi bekleniyor. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek.

* 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaşı) tamamlaması gerekecek.

* Yeni düzenlemelerde ev kadınları da dahil edildi. Ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturmak, emekliliklerini desteklemek için yeni düzenleme yapılacak. Bu kapsamda isteğe bağlı sigorta primlerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak.

* Mevcut asgari ücret üzerinden en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 lira 80 kuruş olurken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle bu tutarın 2 bin 133 lira 60 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 4 bin 267 lira 20 kuruş ödeyerek emekli olabilecek.