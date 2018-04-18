Erken seçim çağrısı iş dünyasını böldü

18 Nisan 2018

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, 3 Kasım 2019’da yapılması gereken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerini “26 Ağustos 2018’de yapalım” çağrısı iş dünyasında da büyük yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Anayasa değişikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek’ açıklaması sonrası konuya ilişkin bugün Bahçeli ile görüşeceğini bildirdi. Erdoğan, “Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok” dedi.

Yapılan değerlendirmelerde Erdoğan’ın da evet demesi halinde seçimin ekim ayına kadar sarkabileceği kaydediliyor. Bu gelişmelerin ardından bazı iş dünyası örgütleri erken seçim senaryolarına olumlu yaklaşırken en net açıklama TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’ten geldi. Erken seçimi doğru bulmadıklarını belirten Bilecik “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk. Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye’yi dış dünyada zorda bırakır” diye konuştu.

Erken seçimin fitilini “Cumhur İttifakı”nın ortaklarından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ateşledi. Bahçeli, erken seçim çağrısını partisinin grup toplantısında yaptı. Dün konuya ilişkin net bir değerlendirme yapmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Bahçeli ile bir araya gelecek.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim önerisine yanıt vermek için Cumhurbaşkanı’nın açıklamasını beklediğini söyledi. CHP yöneticileri, "Hodri meydan" açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında erken seçim çağrısı yaparak, “26 Ağustos 2018 Pazar günü, yani Malazgirt Zaferi ile Büyük Taarruzumuzun yıl dönümlerinde Türk milletinin yeni bir zafer ruhuyla sandığa gidip hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili genel seçiminde Türk ve Türkiye düşmanlarına gereken dersi vermesi en makul, en akılcı, en demokratik yoldur” dedi.

Bahçeli’nin çağrısının ardından AK Parti Grubu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken seçim ile ilgili bir mesaj vermedi. Cumhurbaşkanı önceki gün 16 Nisan halk oylamasının birinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, “Cumhuriyet döneminde yaşadığımız ekonomik ve siyasi krizlerin en önemli sebeplerinden biri olan yönetim sistemimizdeki tıkanıklıkların aşılmasına vesile olacağına inandığım anayasa değişikliğimiz, inşallah 2019 Kasım seçimlerinde tamamen yürürlüğe girecek” dedi.

“İttifakı 2019 seçimine taşıyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti olarak MHP ile 7 Ağustos sürecine sadık kaldıklarını, bu sürecin MHP ile AK Parti’yi cumhur ittifakına taşıdığını belirterek, şunları söyledi: “Şimdi cumhurun ittifakıyla Türkiye’de inşallah yeni bir dönem başlayacak. Milletimizin gönlünde yaptığı, bizim de halk oylamasıyla sandığa teşmil ettiğimiz bu ittifakı 2019 milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine de taşıyoruz. Bu konuyla ilgili gereken hukuki düzenlemeler yapıldı ve Meclisimiz tarafından da kabul edildi. Böylece sadece yönetim sistemini değiştirmekle kalmadık, aynı zamanda Türk siyasetinde farklı isimler altında örgütlenen partilerin ülkenin ve milletin geleceği için güç birliği yapabilmelerinin hukuki altyapısını da kurmuş olduk. Bu gelişmeler ülkemizde artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının, büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çok daha emin adımlarla ilerleyeceğimizin işaretleridir. Bir kez daha ülkemize, milletimize, siyaset dünyamıza hayırlı olsun” diye konuştu.

Seçim görüşmesi Külliye’de yapılacak

MHP Lideri Bahçeli’nin erken seçim açıklamasının ardından TBMM’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bugün 13.30’da Külliye’de görüşeceğini belirterek, “Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerekse bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim” diye konuştu.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın ardından AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ve parti yöneticileriyle bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Bu arada, Meclis’te diğer bir gö-

rüşme Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile MHP Lideri Bahçeli arasında gerçekleşti. Bahçeli’nin makamında gerçekleştirilen görüşme 20 dakika sürerken görüşmenin uyum yasalarına ilişkin olduğu öğrenildi.

Kılıçdaroğlu: Ana aktörü bekleyelim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısından sonra gazetecilerin erken seçime ilişkin sorusu üzerine “Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü” diyerek bugün yapılacak görüşmeyi işaret etti. CHP Genel Başkan yardımcıları "Hodri meydan biz her zaman seçime hazırız” açıklaması yaptılar.

CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan, Türkiye’nin hem içeride hem dışarıda iflas etmiş bir iktidara sahip olduğunu ileri sürdü. Ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların kapıya dayandığını belirten Tezcan, “Kurun ateşi düşmüyor, Türkiye hem içeride hem dışarıda yalnızlaşan bir sürece girmiş. Konuşuruz tarihi, 26 Ağustos da olabilir, bir hafta önce de olur sonra da olur. Sandık çağrısına biz evet diyoruz, yalnız millet çözecektir. Yalnız şunu da millete anlatmak zorundalar. Bugüne kadar ülkeyi tek adam koalisyonuyla bu noktaya taşıyanlar, bu kararı alırken istişare ettiler mi etmediler mi bilmiyoruz. Biz de merakla büyük ortağın, büyük aktörün, Erdoğan’ın ne diyeceğini merak ediyoruz” dedi.

Zeybekci'den seçim değerlendirmesi: Olumlu olur

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, MHP Lideri Bahçeli’nin önerisini değerlendirirken, erken seçim ile belirsizliğin ortadan kalkacağını ve ekonomiye olumlu yansıyacağını ifade etti. “Yeni sistemi kurup Türkiye’nin gelecekle ilgili o uzun yolculuğa çıkması lazım” diyen Zeybekci, şunları söyledi:



“Ekonomik anlamda da son derece öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik anlamında olumlu bir adım. Seçim 2019’da da olsa bir şey değişmez. Fiili bir sistem var. Bu sistemin anayasal sisteme uyması, dönüşmesi lazım. Olumlu olur.”



Erken seçimin piyasalara etkilerine ilişkin soru üzerine Zeybekci, bunu olumlu satın alacağını, Türkiye’nin artık rüzgardan etkilenen küçük bir tekne değil, büyük bir gemi olduğunu söyledi.



Gazetecilerin ekonominin 2019’da daha kötüye gideceği bu nedenle seçimlerin erkene alınması gerektiği konusunda da görüşler olduğunu hatırlatması üzerine Zeybekci, “Şu anda etrafımızdaki ateş çemberi ve yaşananlara bakarsak, Suriye, Irak, ticaret savaşları, Çin, Amerika, Rusya. Daha kötü ne olabilir? Türk ekonomisinin performansı inanılmaz bir dayanıklılıkta” dedi.



Reel sektörün üretme iştahının, ihracatla ilgili ön sipariş raporlarına bakıldığında gelecekle ilgili beklentinin yüksek olduğunu belirten Zeybekci, ihracatla ilgili orta vadeli programdaki beklentiyi yukarıya revize edeceklerini söyledi.



Zeybekci, yılın ilk çeyreği için büyüme beklentilerinin yüzde 7’inin üzerinde olduğunu kaydetti.

Ankara kulislerinde ne konuşuluyor?

- Bahçeli’nin önerisine ilk etapta soğuk yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümü olan 29 Ekim 2023 tarihini önemsediği, bu nedenle o tarihi iktidarda karşılamak için 29 Ekim 2018 tarihinden sonraki bir zaman diliminde seçime evet diyeceği konuşuluyor.

- Kulislerdeki ikinci tartışma konusu da İYİ Parti’nin seçime girip giremeyeceği. Devlet Bahçeli’nin ‘tarih’ vererek çıkışı İYİ Parti’nin seçime girmesini önlemeye yönelik bir manevra olduğu değerlendiriliyor. Ancak, İYİ Parti her koşulda kurucular kurulunu ve genel kongresini yaptığı ve il teşkilatlarını da gereken oranın da üzerinde örgütlediği için 11 Haziran 2018 itibariyle seçime girebildiği öğrenildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Sayın Bahçeli nin 26 Ağustos la ilgili seçim talebini hep beraber duyduk. Eminin herkesin kafasında İYİ Parti ne düşünüyordur? diye bir soru vardır. Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yok” dedi.

- Cumhur İttifakı’nın bozulması tehlikesini gören Bahçeli’nin bu adımı attığı vurgulanıyor. Bahçeli’nin ittifakta olası bir çatlağı önlemek için seçim kartını çıkardığı belirtiliyor.

- Kulislerde ayrıca reform paketlerinin olası bir seçimden sonra devreye alınması gerektiği ‘seçmenin acı reçete sevmediği’ de ifade ediliyor. Son dönemdeki reform ihtiyacının da erken bir seçimin şartlarını zorladığı kaydediliyor.

- HDP grup toplantısında konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan da, Bahçeli'nin erken seçim çağrısına "Hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız" sözleriyle karşılık verdi. Buldan, "Doları bu noktaya getiren AKPMHP ve OHAL lobisidir. Bu üç lobi üzerinden ekonominin geldiği nokta ortadadır" dedi.

TÜSİAD: Erken seçimi doğru bulmuyoruz

İş dünyasının gündemi de erken seçim açıklamalarıydı. TÜSİAD erken seçime karşı çıkarken, bazı iş dünyası temsilcileri bunun gelecek 5 yıl için olumlu olacağını dile getirdiler.

Erken seçim beklentisiyle ilgili TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, iş dünyası olarak erken seçimi doğru bulmadıklarını belirterek, “2018 yılının yapısal reformlar ve enflasyonla mücadele yılı olmasını bekliyorduk” dedi. Bilecik, “Erken seçim yapmak yapısal reform ve enflasyonla mücadele sürecini tamamen ortadan kaldırır. OHAL sürecinde seçim, Türkiye’yi dış dünyada zorda bırakır. Bugüne kadar cumhurbaşkanı, başbakan ve diğer siyasi liderlerden seçimlerin zamanında yapılacağına dair aldığımız mesajları tamamen desteklemiştik” diye konuştu.

Milli Güvenlik Kurulu ise dün yaptığı toplantıda, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasını Bakanlar Kurulu'na tavsiye etme yönünde karar aldı.

Dalgakıran: İş dünyası bunlara hazırlıklı

İstanbul Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Adnan Dalgakıran bu tip dönemlerde gelişmelerin çok hızlı olduğunu belirterek, Türkiye iş dünyasının bunlara hazırlıklı olduğunu dile getirdi. Avrupa’daki bir ülkenin 30 yıllık gündeminin Türkiye’de 1 haftada yaşanabildiğini anlatan Dalgakıran, erken seçim olması halinde de insanların işlerine devam edeceğini kaydetti.

"Hesabımızı her koşula göre yapıyoruz"

Bir iş dünyası temsilcisi de erken seçimin iyi bir karar olabileceğini kaydetti. İş dünyasındaki seçim rallisinin bitmek üzere olduğunu söyleyen temsilci, siyasi seçimlerin de yapılmasıyla birlikte 5 yıl boyunca rahat bir şekilde ekonomiye odaklanılabileceğini ifade etti.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur da erken seçim çağrısının siyasiler tarafından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin AK Parti hükümetleri döneminde seçim ekonomisi uygulamadığını, ancak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminin Cumhuriyet tarihi açısından ayrı bir önemi olduğunu belirten Cesur, “Ekonomi belirsizlikleri kaldırmaz. Erken seçim ekonomimiz üzerindeki bu belirsizlik yükünü kaldırır. ASKON olarak Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını yerinde buluyoruz” açıklamasını yaptı.

Olası erken seçim açıklamalarının sektöre etkilerini değerlendiren AND Gayrimenkul Genel Müdürü Ali Baki Usta ise, “Her sektör gibi biz de hesabımızı her koşula göre yapıyoruz. Sektörün buna hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki de beklentileri öne çekme anlamında olumlu etkisi olabilir” değerlendirmesini yaptı.