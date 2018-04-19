Erken seçim için iş dünyası ne dedi?

19 Nisan 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün erken seçim önerisinde bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dün bir araya geldi. Görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Erdoğan, seçimleri 24 Haziran 2018 günü yapmaya karar verdiklerini açıkladı. Erdoğan, erken seçim kararının gerekçesini, belirsizliğin ortadan kaldırılması Suriye ve Irak’taki gelişmeler, makroekonomi ve büyük yatırımlara yönelik kararlar ile hükümet işleyişindeki olası aksaklıkların önlenmesi olarak açıkladı.

Terör örgütünün darbe girişiminin ardından gündeme getirdikleri yönetim sistemi değişikliğinin Devlet Bahçeli’nin desteğiyle hayata geçirildiğini hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa değişikliğinin cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili hükümleri yapılacak ilk seçimlerden sonra yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla Türkiye hala 16 Nisan’dan sonra artık eski diye ifade edebileceğimiz sistemle yönetilmektedir. Cumhurbaşkanı ve hükümetin uyumlu çalışması sayesinde ciddi bir sorun yaşanmıyor gibi görünse de eski sistemin hastalıkları attığımız her adımda karşımıza çıkabiliyor. Buna rağmen bizim tercihimiz hep milletimize verdiğimiz taahhüde uygun şekilde 2019 Kasım'ındaki seçimlere kadar dişimizi sıkmaktan yana olmuştur. Ancak gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar, gerek Suriye ve Irak merkezli olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler, Türkiye’nin bir an önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir. Ülkemizin geleceğine yönelik kararların daha güçlü alınabilmesi ve uygulanabilmesi için yeni yönetim sistemine geçiş giderek aciliyet kesbetmeye başlamıştır. Sayın Bahçeli’nin dün yaptığı çağrıyı, bu gerçekleri de göz önünde bulundurarak yetkili kurullarımızda enine boyuna müzakere ettik. Sonuçta, ülkemizin karşı karşı bulunduğu fotoğraftan hareketle bu teklife olumlu yaklaşmamız gerektiği konusunda arkadaşlarımızla görüş birliğine vardık."

İttifak vurgusu

"Çok önemli kararlar vermemiz gereken bir dönemde seçim konusunu ülkemizin gündeminden bir an önce çıkarmamız şarttır” diyen Erdoğan seçim tarihini açıkladığı bölümde de MHP ile ittifakın altını çizerek, “Önümüzdeki seçimlere, ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile yaptığımız istişareler çerçevesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik. AK Parti ve MHP Meclis Grupları olarak konuyla ilgili yasal süreci hemen başlatıyoruz" dedi.

Yıldırım: Kararı YSK verecek

Başbakan Binali Yıldırım, seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasına ilişkin yasa teklifini bizzat kendisi TBMM’ye götürdü. Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, hangi partilerin seçime girip girmeyeceğine YSK’nın karar vereceğini söyledi. Yıldırım, neden 24 Haziran tarihinin tercih edildiği sorusuna ise “Madem vaktinden önce yapılma ihtiyacı doğdu, kamuoyunu uzun süre bu işle meşgul etmeye gerek yok” karşılığını verdi.

Bahçeli: Türkiye'nin önü açıldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığım müspet ve mümbit görüşmeyle önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben şuurunu 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla teyit ederek tarihi mutabakata ulaştık. Türkiye'nin önü açılmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilebilmesi için demokratik yol haritası belli olmuştur. 24 Haziran 2018 Pazar günü, cumhurun dirilişine, cumhuriyetin doğruluşuna, Türk milletinin devasa seçimine sahne olacaktır. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, himaye ise Cenab-ı Allah'tandır." ifadelerini kullandı.

YSK: Hangi partinin seçime katılabileceğini inceleyeceğiz

"Seçim takvimi hazırlıkları başladı, 1-2 gün içinde tamamlayıp süreci işleteceğiz" diyen YSK Başkanı Sadi Güven ise "Partilerin kayıtlarıyla ilgili dosyanın incelenmesi sonucu, seçime katılıp katılamayacakları belirlenecek" şeklinde konuştu.

Meral Akşener adaylığını açıkladı

İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Cumhurbaşkanı adayıyım. 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adayı olacağım” dedi. Akşener, şunları söyledi: “Birincisi; İYİ Parti seçime girecek. Bu konuda herkesi ayağını denk almaya davet ediyorum. İkincisi; İYİ Parti seçime yönelik en hazırlıklı partidir. 1 Nisan’da yaptığımız birinci olağanüstü kurultayımızda ortaya çıkan tablo, iktidar partisinin en büyük alternatifinin İYİ Parti olduğunu ortaya çıkardı ve abiler korktu. Ben bu abilerin korktuğunu biliyordum da bu kadar korktuklarını gerçekten düşünmemiştim. Biz seçimlere hazırız. Korkunun ecele faydası yok.”

Çoğunluk sağlanamazsa ikinci tur yapılacak

Mevcut Anayasa’ya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin seçimleri 5 yılda bir yapılıyor. Ancak, Meclis, bu süre dolmadan seçimin yenilenmesine karar verebiliyor. Erken seçim teklifi öncelikle TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşelecek, ardından Genel Kurul'da öncelikli olarak ele alınacak. Burada yapılacak oylamada nitelikli çoğunluk aranacak. Meclis’te alınan kararın ardından YSK seçim sürecini ve takvimi başlatacak. Bu arada kulislerde, cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin uyum yasalarının KHK ile düzenlenebileceği ifade ediliyor.

Karamollaoğlu: Erken seçim değil, baskın seçim

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, açıklananın erken seçim değil baskın seçim olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, "Bu seçim tarihi Ak Parti ve cumhur ittifakının ne kadar paniklediğinin işaretidir. Biz söyledik. Hangi tarihte olursa olsun biz seçime hazırız. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin düzenleme Anayasa’nın 101’inci maddesinde yer alıyor. Buna göre, ilk turda geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İlk oylamada çoğunluk sağlanamazsa, oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oyu almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılacak. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak.

Kılıçdaroğlu: Hazırız, kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçim tarihinin ilan edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hazırız, kazanacağız, 2018 demokrasi yılı olacak” dedi. İttifak çalışmalarının da en kısa sürede tamamlanacağını söyleyen CHP lideri, seçim bildirgesinin hazırlanması için çalışmaların da başlatılması kararının alındığını bildirdi.

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan da erken seçim çağrısının ülkeyi yönetememe anlamına geldiğini belirtti. Türkiye’nin bütün meselelerinin temelinde tek adam rejiminin yattığını vurgulayan Tezcan, doların ateşinin düşmediğini, ülkede kriz olduğunu kaydetti.

İşsizliğin, kurdaki yükselişin ve kapanan iş yerlerinin sorumlusunun yönetim olduğunu söyleyen Tezcan, Türkiye’nin OHAL şartlarında seçime gitmemesi gerektiğini bildirdi. Tezcan aday belirleme ile ilgili olarak, “Geç kaldığımız hiçbir şey yok. Önümüzdeki süreçte adaylar ve siyaset stratejisiyle ilgili hızlı kararlar alınacaktır” diye konuştu.

İş dünyası ne dedi?

- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan: Türkiye’nin istikrarı sağlayacak, belirsizliğin ortadan kalktığı, öngörülebilirliğin olduğu bir dönemi 2019 yılına kalmadan bir an önce yakalaması gerektiğini çeşitli platformlarda dile getirdik. Bu bağlamda erken seçimi olumlu bir karar olarak değerlendiriyoruz. Yönetim sisteminde süregelen ikili yapıyı da ortadan kaldıracaktır.

- MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: İş dünyasının ihtiyacı olan istikrar ortamını sürdürülebilmek ve yakın coğrafyamızda cereyan eden siyasi ve fiziki hareketlilik karşısında doğru pozisyon alabilmek adına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne bir an önce geçmemiz gerekmektedir. Erken seçim kararını iş dünyası ve ülkemizin geleceği adına son derece olumlu karşılıyoruz. İnanıyoruz ki bu seçim sonuçları, 2023 hedeflerimizin gerçekleştirilmesi ve güçlü Türkiye’ye giden yolda bütün engellerin bertaraf edilebilmesi adına büyük bir dönüm noktası olacaktır.

- İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Seçimlerin erken yapılması en çok reel sektöre yarar. İş dünyası yatırım kararlarını öne alır. Çok daha güçlenecek yönetim sistemiyle üretim yarışı 1.5 yıl erken başlar. Önümüzü daha net görebilmek için de uluslararası çevrelerin kur manipülasyonlarına hakettikleri cevabı daha güçlü verebilmek için de buna ihtiyaç var.

- Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem: Belirsizliğin ortadan kalkmasıyla kurun üzerindeki spekülatif köpüğün kalkması doğrultusunda gelişme hemen oldu; daha da normalleşeceğini önümüzdeki günlerde göreceğiz. Üretim ve piyasayı regüle edecek reformlar hızla başlayacak.

- BTSO Başkanı İbrahim Burkay: 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi, Türkiye’nin demokratik gelişimi ve ekonomik kalkınması için dönüm noktası olacak. Türkiye, yeni hükümet sistemiyle 2023, 2053 ve 2071 için belirlediği hedefl ere çok daha hızlı ulaşacaktır.

- İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe: Referandumla onaylanan yeni yönetim sistemine geçişin öne alınmasının, Türkiye’nin faydasına olacağına inanıyorum. Açıkça dillendirilmese de zaten gündemde hep bir erken seçim beklentisi vardı. Biz her zaman olduğu gibi bugün de yarın da üretmeye, ihracata, ülkemize döviz kazandırmaya devam edeceğiz.

- ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur: Türkiye’nin öncelikleri çok farklı. İç ve dış gelişmeler her gün farklı bir dinamikle hareket ederken, Türkiye’nin gündeminde uzun bir seçim süreci yer almamalı. Ekonomi belirsizlikleri asla sevmez. Bu karar ile bu belirsizlik yükü ortadan kalkacak.

- KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci: Türkiye’nin önüne bakmasında fayda var. Ben inanıyorum ki ülkemizin geleceğine yönelik atılacak adımlar yeni sistemle birlikte daha güçlü olacak.

- GSO Başkanı Adnan Ünverdi: Keşke yerel seçimlerde erkene alınsa ve o da gündemimizden çıksa daha iyi olur. Seçimler biterse gerek iş dünyası gerekse toplumun her kesimi artık önüne bakacaktır.

- GTO Başkanı Tuncay Yıldırım: Her ne olursa olsun kazanan ülkemiz olsun. Ülkemizin hakkına ne hayırlısı ise onun olmasını diliyorum.

- ATSO Başkanı Davut Çetin: İş dünyası olarak bizim tercihimiz her zaman Türkiye’nin önceliğinin, gündeminin seçim değil, yapısal reformlar olması yönündedir. Bu aşamada en büyük dileğimiz seçim sürecinin toplumsal birliğimize zarar vermeden geride bırakılması, akabinde de ihtiyaç duyduğumuz yapısal reform takvimini biran önce uygulamaya koyacak bir yönetim yapısının sandıktan çıkmasıdır.

- Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü: Milletimizin daha güçlü, ekonomisi daha sağlam bir Türkiye kararının hayata geçebilmesi için önümüzdeki seçimler bir fırsat olabilir. Ancak Türkiye seçime giden bu süreçte popülist yaklaşımlardan uzak durarak, seçim ekonomisi uygulamamalıdır.

- ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen: Piyasaların verdiği ilk çok olumlu tepkiler de doğruluyor ki alınan karar çok olumlu ve isabetlidir.