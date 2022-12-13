Ersan Akpınar: Her yatırımcı adayı finansal okuryazarlığı öğrenmeli

Mevcut durumda 200 binin üzerinde yatırımcının 32 milyar TL’nin üzerinde finansal varlığına ev sahipliği yapan Gedik Yatırım, 18 Mayıs 2022’de Karadeniz Ereğlisi’nde başlattığı yatırımcı seminerlerine bir yenisini daha ekledi. Finansal okuryazarlığın artırılması amacıyla yıl boyunca Karabük, Bandırma, Balıkesir, Konya, Edirne, Samsun, Bodrum, Antalya, Fethiye, Eskişehir, Bursa, Adana, Mersin, Elazığ, Denizli ve Uşak’ta gerçekleştirilen seminerlerin son durağı İstanbul oldu. Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 450 yatırımcı adayının katılım sağladığı etkinlikte; yatırımcıların finansal açıdan doğru kararlar alabilmesine yönelik eğitimler verildi.

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar’ın açılış konuşmasıyla başlayan ve moderatörlüğünü Eda Karadağ’ın üstlendiği seminere; Gedik Yatırım Genel Müdür Yardımcıları Ergün Koşucu, Gülten Esen ve Mehmet Şengün ile Gedik Yatırım İstanbul şubeleri katılım sağladı. Seminere Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu’nun konuk olarak katılırken, Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler, Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu ile Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Müdürleri Üzeyir Doğan ve Mesut Kurt ise yoğun ilgi gösterilen etkinlikte yine konuşmacı olarak yer aldı.

“Her yatırımcı adayı finansal okuryazarlığı öğrenmeli”

Açılış konuşmasında sermaye piyasalarına olan ilginin sağlıklı ve istikrarlı olmasının, finansal okuryazarlığı yüksek bilinçli yatırımcı sayısını artırmaktan geçtiğini söyleyen Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar, “Bu düşünceden yola çıkarak finansal okuryazarlığın, her yatırımcının ve yatırımcı adayının mutlaka öğrenmesi gereken önemli bir yetkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bu beceriye sahip olmak, yatırımcının işlerini idame ettirirken mevcut gelirini doğru hamlelerle kullanmasını; gelirini ve giderini hesaba katarak iş hacmini en uygun düzeyde tutmasını sağlar. Yaşam koşulları veya gelir tablosu ne olursa olsun, yatırımcının finansal açıdan doğru kararlar alabilmesi, mevcut düzenini en doğru şekilde sürdürebilmesi için oldukça önemli bir nokta. Finansal okuryazarlık becerisi geliştiren yatırımcıların; kendi koşullarına uygun bir finansal hedef belirleyebileceklerini ve bu hedefe emin adımlarla ilerleyebileceklerine dair her zaman güçlü bir inanca sahip olduk” dedi.

"Hedefimiz, her evde en az bir yatırım hesabı olmasını sağlamak"

Gedik Yatırım olarak, ülkemizde tasarruf kültürünün geliştirilmesi için gece gündüz uğraşmaya devam ettiklerini vurgulayan Ersan Akpınar, “Hedefimiz, her evde en az bir yatırım hesabı olmasını sağlamak. Bunun için de ücretsiz ve herkese açık olarak gerçekleştirdiğimiz bu seminerlerimizi, Türkiye’de finansal okuryazarlığın ve bilincin artması, doğru yatırım kararları almak için bir rehber olması ve finans piyasasının doğru anlaşılması amacıyla düzenliyoruz. Biliyoruz ki finansal okuryazarlık sadece bugünün şartlarını iyileştirmeyi değil, emeklilik ve gelecek için de doğru planlama yapabilmeyi sağlayan bir kazanımdır. Finansal okuryazarlığın bireylere sağladığı faydanın yanında, ülke ekonomisine sağladığı katkı ile de önemli bir yere sahip olduğunu unutmamak gerek” diye konuştu.