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Ertelenen sigorta primleri, KDV mahsubuyla ödenebilecek

SGK'ya olan borçlar KDV alacaklarından mahsup ettirilerek ödenebilecek.

Ertelenen sigorta primleri, KDV mahsubuyla ödenebilecek
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Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) yapılan yazılı açıklamada, 2016'nın Aralık, bu yılın Ocak ve Şubat aylarına ait prim borçlarının ekim, kasım ve aralık aylarına ertelendiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Ertelenmiş primlerin, KDV mahsubu yoluyla ödenmesi mümkündür. Ertelenen sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyecek olan işverenler için ödemenin yasal süre içinde yapıldığı kabul edilecektir."

Kaynak: AA

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