ESK, marketlere giriyor

01 Ekim 2017

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CNN TÜRK yayınında konuşan Fakıbaba, tarımın öncelikli problemlerinin sulama ve bilgi eksikliği olduğunu kaydetti.

'Vahşi sulama'nın toprağa büyük zarar verdiğini vurgulayan Fakıbaba, bu şekilde sulama yapılmasındansa hiç sulama yapılmaması gerektiğini söyledi. Sulanabilir arazi miktarının artırılması için çalıştıklarını ifade eden Fakıbaba, bu toprakların tamamına su verilmesi halinde işsizliğin biteceğini söyledi.

Kırmızı et fiyatlarına da değinen Eşref Fakıbaba, Et ve Süt Kurumunun marketlerde reyon kiralayacağını ve vatandaşa uygun fiyatla et satacağını bildirdi. Fakıbaba, bu konudaki talimatın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verildiğini belirtti.