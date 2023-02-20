Eskinazi: Böyle giderse dış ticaret açığı 160 milyar dolara çıkacak

Eskinazi, Türk ihracatçılarının daha rekabetçi olabileceği bir ekonomik iklim olması gerektiğine işaret ederek, “Bu yönde adımlar atılmadığı takdirde dış ticaret açığımız 160 milyar dolara ulaşacaktır” dedi.

Türkiye’nin, son yıllarda uyguladığı kur ve faiz politikası nedeniyle ithalata daha fazla kaynak ayırmak durumunda kaldığına vurgu yapan Eskinazi, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınladığı dış ticaret endeksleri; Türkiye’nin düşük kur politikasının dış ticaret dengesini de bozduğunu gösteriyor. Türkiye 2021 yılında 46 milyar dolar dış ticaret açığı vermişken, 2022 yılında dış ticaret açığının 110 milyar dolara dayandığı görülüyor” dedi.

İhraç ürünlerinin 2022 yılında değer bazında yüzde 8 artış gösterdiğini buna karşın ithalatın yüzde 24 daha pahalı yapılır hale geldiğini aktaran Eskinazi, “İthalatımızdaki artış hem miktar, hem de değer olarak ihracatımızın artışının çok üzerinde. Türkiye düşük kur-düşük faiz politikasıyla enflasyonu düşürme, kişi başı milli geliri yüksek gösterme çabası içerisinde. Bütün bunlar kulağa hoş gelen hedefler ancak ekonominin dinamikleriyle örtüşmüyor. Düşük kur, düşük faiz politikasına geçtiğimizden beri enflasyon tüm yakıcılığıyla arttı ve son 25 yılın en yüksek seviyelerini gördük. Dış ticaretimizde bu süreçte olumsuz etkilendi. 2021 yılında 46 milyar dolar olan dış ticaret açığımız, 2022 yılında 110 milyar dolara dayandı. Bu tablo Türkiye’ye bu zaman diliminde yabancı yatırım girişinin de ötelenmesine neden oluyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin 11 ilini vuran büyük bir deprem yaşadığına işaret eden Eskinazi sözlerini şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 10’unu gerçekleştiren bölgemizde yaşadığımız deprem nedeniyle üretim ve ihracatta düşüşler yaşanacak. Bu durum 2023 yılında Türkiye’nin genel performansını da etkileyecek. Diğer bölgelerimizdeki ihracatçılarımızın üzerine düşen sorumluluk bir kat daha artacak. Biz 365 gün 24 saat çalışarak bu açığı kapatmaya hazırız. Bu zeminde Türk ihracatçılarının daha rekabetçi olabileceği bir ekonomik iklim ülkemiz için daha faydalı olacaktır. Bu yönde adımlar atılmadığı takdirde dış ticaret açığımız 160 milyar dolara ulaşacaktır.”