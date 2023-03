ESK'nın satışı yetmedi et fiyatı hız kesmedi

Takip Et

Her Ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da gıda fiyatlarında artışlar yaşandı. En çok konuşulan ürün ise yine et oldu. Ramazan öncesinde et fiyatlarında spekülasyonlara izin verilmeyeceğini açıklayan ESK, ay boyunca piyasaya sunulmak üzere 8 bin 500 ton karkas ve 40 bin baş da kesime hazır büyükbaş hayvan alım sözleşmesi imzalamıştı. Aynı zamanda Türkiye genelinde Tarım Kredi market zincirleri ile bir protokol imzalayan ESK, protokol kapsamında marketlere verilen aylık minimum ürün miktarını 600 tona çıkardığını açıklamıştı.

Kurbanda fiyatlar ne olacak?

Tarım Kredi Marketleri'nde satılan ESK'nın gönderdiği kıymanın kilosu 140 lira olarak belirlendi. Ancak sınırlı miktarlarda getirilen bu kıymalardan vatandaşın istediği anda alabilmesi mümkün değil. Vatandaş, marketin açıldığı anda ucuz etin bittiğinden şikâyetçi.

Geçen yıl Kurban bayramı öncesi karkas kesim fiyatı ortalama 95 lira civarındaydı. O dönemde kurban fiyatları ise küçükbaş hayvanda 62, büyükbaş hayvanda ise 65 lira olarak belirlenmişti. Daha bir yıl olmadan fiyatlar ikiye katlandı. Henüz Kurban bayramına iki ay olmasına karşın fiyatların bu hızla gitmesi halinde vatandaşın kurbanlık almasının zor olacağı belirtiliyor.

Piyasanın durgun olduğunu kaydeden Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, "Çoğu kişi fiyatlar arttığı için kurbanlık hayvanını da kesti. Bazısı da bekliyor. Ama fiyatlar böyle giderse kurbana fiyatlar çok yüksek olur. Millet nasıl kurban kesecek" diyor.

Öncelikle hayvancılığa destek verilmesi gerektiğine dikkat çeken Osman Yardımcı şöyle devam ediyor: "Üretim olmayan yerde hayvancılığı nasıl destekleyeceğiz? Şimdi ithal ediyorlar ama ithal ettiğimiz ülkeler yarın et yok derse ne yapacağız." Son dönemde sadece etin değil, tavuk, süt, yumurta gibi temel gıda maddelerinin de fiyatlarının çok yükseldiğini kaydeden Osman Yardımcı, şehirden köye göç ile aile hayvancılığının desteklenmesi gerektiğinin de altını çiziyor.