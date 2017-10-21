Esnaf cadde mağazacılığına dönüş istiyor

21 Ekim 2017

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 3-4 bin kişinin yaşadığı konut sitelerinde esnafın dükkan açması gerektiğini belirterek, "Sitelerde küçük esnaf ve sanatkarın içerisinde yer aldığı cadde mağazacılığı geliştirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde yeni yaşam alanları olarak sitelerin oluştuğuna ve her sitede en az 500 daire bulunduğuna dikkati çekti.

Artık yaşam alanlarının ferdi konutlardan sitelere dönüştüğüne işaret eden Palandöken, özellikle şehirlerin dışında kurulan ve en az 3- 4 bin kişinin yaşadığı sitelerin artık modern hayatın vazgeçilmesi olduğunu vurguladı. Palandöken, üç büyük şehir başta olmak üzere pek çok kentin artın AVM arzında doyuma ulaştığına değinerek, "Bundan sonra sitelerde küçük esnaf ve sanatkarın içerisinde yer aldığı cadde mağazacılığı geliştirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yeni yapılaşmalarda küçük esnafa yer verilmesinin hem sitede yaşayan insanlara hem de küçük esnaf ve sanatkara faydası olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Cadde mağazacılığını yıllardan beri savunuyoruz. Yüzlerce dairenin olduğu yeni yaşam alanlarında küçük esnafa yer verilmesi önemli. Mahalle aralarına kadar giren zincir marketlere karşı küçük esnafımız için sitelerde iş yeri açmak ayakta kalmak adına önem taşıyor. Sitelerde de terziye, berbere, bayan kuaförüne, bakkala ihtiyaç var. 5-10 küçük dükkandan oluşan cadde mağazacılığı büyük markalar yerine küçük esnaf tarafından yapılmalı. Böylece geçmiş yıllarda esnafın cadde mağazacılığı anlayışına yeniden bir dönüş oluyor. Bu dönüş de esnafımız adına sevindiricidir. Çünkü esnafın olduğu yerde rekabet olur, tüketici de kazanır."

Kaynak: AA