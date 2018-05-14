Esnaf Kart törenle tanıtıldı

14 Mayıs 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Esnaf Kart ile kurumlarımız tarafından esnaflarımızın değişen ve gelişen ekonomik yaşama uyum sağlayarak ekonomiye daha fazla katkı sağlamasına vesile oluyoruz." dedi.

PTT AŞ ile Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğünün iş birliğiyle hazırlanan Esnaf Kart'ın tanıtımı Grand Ankara Hotel'de gerçekleştirildi.

Bakan Arslan, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki kurumun sinerjilerini birleştirerek 1 milyon 700 bini aşkın esnaf ve sanatkara yönelik çıkardığı Esnaf Kart'ın önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Esnaflık, zanaatkarlık ve ticaretin Anadolu insanının genlerinde bulunduğunu ifade eden Arslan, ahilik, esnaflık ve sanatkarlığın tarih boyunca toplumsal yapının çimentosu olduğunu dile getirdi.

Arslan, esnaf ve sanatkarların sadece ekonomi için değil, ülkenin her alanında önemli birer aktör olduğuna işaret ederek, "Esnaf ve sanatkarımız, medeniyetin oluşmasında, kültürün aktarılmasında, özellikle de ahlak, edep, dürüstlük gibi bizi biz yapan değerlerin güçlenmesinde en büyük sorumluluğu yüklenen kesim ve önderler olmuştur. Loncalık ve ahilik teşkilatlarıyla ticaret bir disiplin ve düzen içinde yapılmıştır. Bu nedenledir ki Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere hükümetlerimiz, esnafımıza hep önem verdi, vermeye devam edecek." diye konuştu.

Girişimci desteğinden faizsiz kredilere kadar birçok düzenleme yaptıklarını anımsatan Arslan, tanıtımı yapılan Esnaf Kart ile de kurumlar tarafından esnafların değişen ve gelişen ekonomik yaşama uyum sağlayarak, yeni yaşam tarzından fazla katkı sağlamasına vesile olduklarını bildirdi.

"Esnaf ve zanaatkarımız PTT'nin desteğiyle güçlü olacak"

Arslan, protokol kapsamında esnaf ve sanatkarlara yönelik Esnaf Kart aracılığıyla birçok hizmetin anında ve uygun şartlarda alınabileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Esnafımız PTTBank'tan özel faiz oranlarıyla kredi alabilecek, PTTcell'in özel tarifelerinden, önemli indirimlerle PTT Sigorta güvencesinden ve PTT Kargo indirimlerinden faydalanacak. e-Ticaret konusunda esnafımızın dışarıya açılması, daha fazla ihracat yapması ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlaması adına bu uygulamayı çok önemsiyorum. 'ePttAVM.com' sitesi sizlerin çok daha rahat ve güvenle ihracat yapmanıza imkan verecek. Sadece 81 ile değil, dünyanın her yerine kolay ulaşmanızı sağlayacak. Kargo ve gümrük masrafı olmaksızın dünyanın her yerine en kolay ihracat yöntemiyle ulaşmanız önemli. ePttAVM satış, pazarlama ve reklam desteği verecek. 22 ülkeye devlet güvencesinde satış yapılabilecek. Kayıtlı elektronik posta (KEP) ile gönderim ücretlerinde yüzde 25 indirim sağlanacak. Kısacası esnaf ve zanaatkarımız artık PTT'nin desteğiyle daha da güçlü olacak."

Ahmet Arslan, PTT AŞ, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı birimleriyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun projenin arkasında olmasının önem taşıdığını vurgulayarak, gelişen ve değişen dünyada geleneksel yöntemlerle ilerlemenin mümkün olmadığını gören şirketlerin, dönüşmek ve yeni sistemlere ayak uydurmak için yapısal değişikliklere gittiğini söyledi.

Söz konusu değişimin başında da şirketlerin dijitalleşmeye dönük çalışmalarının yer aldığını belirten Arslan, gelinen noktanın takdire şayan olduğunu ancak yetmediğini anlattı.

Arslan, Türkiye'de milli elektronik posta, e-yazışma, ePttAVM, KEP, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) gibi dijital alt yapıların başarıyla oluşturulduğuna işaret ederek, hizmet ağını daha da geliştiren şirketin, birbirinden önemli projelerle kendini de geliştirdiğini bildirdi.

Bakan Arslan, inovasyonu, teknolojiyi ve ülkelerle kurumlar arası iş birliklerini artırarak, posta hizmetlerini çeşitlendirerek, klasik yaklaşımları terk ederek, çok doğru adımlar atarak sektörün dünyada söz sahibi olacak şekilde kurumlar arası iş birliği yapmasını sağlayacaklarını vurguladı.

PTT'nin kendini ve fiziki mekanlarını yenileyerek, hizmet anlayışını geliştiren 178 yıllık tarihinden aldığı güçle dünya markası haline geldiğini ifade eden Arslan, kurumun geldiği noktada gücünü, esnaf, sanatkar ve vatandaşa hizmet için kullanacağını anlattı.

"PTT, yüz milyonlarca lira gelir aktaran şirket haline geldi"

Arslan, PTT'nin 5 bine yakın iş yeri ve 2 bin 735 PTT Matik ile posta, lojistik, e-ticaret ve bankacılık hizmeti verdiğini belirterek, ülkenin birçok yerinde herhangi bir bankanın olmadığı bin 800 yerde PTTbank'ın hizmet verdiğini ve insanların bu alandaki ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

PTT liderliğinde Türkiye'nin bankacılıktan telekomünikasyona, ulaşımdan finansa kadar çeşitli sektörlerde hizmet veren en büyük şirketlerin güçlerini birleştirerek tamamen yerli ve milli Ortak Ödeme Platformu'nu oluşturduğunu anımsatan Arslan, vatandaşların dünyada eşi çok az bulunan bu alt yapıyla para transferinden alışverişe, mobil ödemelerden toplu ulaşıma, müzelere girişten belediye hizmetlerine kadar neredeyse günlük ihtiyaçlarının tamamını görebileceği kartın kullanıma sunulduğunu dile getirdi.

Arslan, AK Parti hükümetlerine kadar PTT dahil birçok kurumun hazinenin üzerine yük olduğunu ifade ederek, AK Parti hükümetleriyle bu köklü kuruluşların birer çınar olduklarını unutmadan yeni bir filiz gibi geleceğe yürüdüklerini belirtti.

PTT'nin her yıl yüzlerce milyon Türk lirası gelir aktaran bir şirket haline geldiğine dikkati çeken Arslan, şirketin büyümeye devam edeceğini belirtti.

Bakan Arslan, birilerinin PTT'nin 15 sene önceki gibi hareket etmesini ve küçülmesini istediğine işaret ederek, "Kusura bakmasınlar, artık PTT dünya devi şirketlerle yarışan bir kurum. AŞ özelliği alarak daha seri ve hızlı hareket eden kurum haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA