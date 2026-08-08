Esnaf ve sanatkara 6 ayda 75 milyar TL finansman

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yeni Parti Mersin Milletvekili Talat Dinçer'in küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bolat'ın verdiği bilgilere göre, 2026 yılının ocak-haziran döneminde esnaf ve sanatkârlara 98 bin 678 kullandırım kapsamında 74,8 milyar lirayı aşan finansman sağlandı. Kredilerin uygun geri ödeme koşullarıyla kullandırıldığı belirtildi.

Esnafın finansmana erişiminde Hazine destekli kredi modeli

Esnaf ve sanatkârların finansmana erişiminde öne çıkan seçeneklerden birinin Hazine destekli krediler olduğunu belirten Bolat, bu finansmanın Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle sağlandığını bildirdi.

Bakan Bolat, finansman imkânlarıyla esnaf ve sanatkârların kesintisiz şekilde desteklenmeye devam edildiğini ifade etti.

2002'den bu yana 814,6 milyar liralık kredi

Açıklanan veriler uzun vadeli finansman desteğinin ulaştığı büyüklüğü de ortaya koydu.

Türkiye genelinde 2002 yılından 30 Haziran 2026'ya kadar esnaf ve sanatkârlara sağlanan Hazine destekli kredilerin toplam tutarı 814,6 milyar liraya ulaştı.

Söz konusu dönemde toplam 4 milyon 697 bin 89 kullandırım gerçekleştirildi.

Esnafın yüksek telif ücreti sorununa da yanıt verdi

Soru önergesinde küçük esnaf ve işletmelerden talep edilen yüksek telif ücretleri de gündeme geldi.

Bakan Bolat, telif hakkı konusunun Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuatı kapsamında bulunduğunu belirtti.

Esnaf ve sanatkârların karşılaştıkları sorunların çözümü için diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde çalışıldığını kaydeden Bolat, sektörlerdeki gelişmelerin meslek kuruluşlarıyla koordineli biçimde takip edildiğini ifade etti.