Esnaf ve sanatkara kredi faizi kolaylığı

10 Şubat 2018

Esnaf ve sanatkarın finansman ihtiyacının uygun koşullarda karşılanması amacıyla önceki yıllarda alınan Bakanlar Kurulu kararıyla Halk Bankası tarafından Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan esnaf ve sanatkarlara kullandırılıp bakiyesi 2018 yılına devreden krediler ile bu sene sonuna kadar kullanılan kredilerde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak.

Bankanın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren şubelerince aynı tarihlerdeki krediler için de faiz desteği sağlanacak.

Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen, geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş el dokuma işleri, bakır işletmeciliği, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, çini ve çömlek yapımı gibi meslek kollarında faaliyet gösteren ve "Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi" sahibi esnaf ve sanatkarlara söz konusu tarihlerdeki krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Çiftçiye düşük faizli kredi desteği

En az bir yıllık ustalık belgesi gerekli

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve bu belge ile ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkarlara da faizsiz kredi desteği verilecek.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından sağlanan hibe ve faizsiz kredi desteğinden yararlananlar hariç olmak üzere KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimini bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç girişimci esnaf ve sanatkarlara KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Bankaya sunmaları durumunda 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirimli kredi kullandırılabilecek. Bu imkandan bakiyesi 2018'e devreden kredi borcu bulunanlar yararlanamayacak. Karar kapsamında 2018 yılında kullandırılacak krediler ile önceki yıllarda bu kapsamda kullandırılan kredilerden bakiyesi 2018 yılına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

Sermaye ihtiyaçlarında kullanılan kredilerde kolaylık

Esnaf ve sanatkarlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, işyeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullandırılan 30 bin lira tavanlı kredilerden bakiyesi 2018 yılına devredenler için yüzde 100 faiz indirimi sağlanacak.

Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara borçların tamamı Bankaya ödenmeden bu karar kapsamında kredi açılamayacak.

Başvuru tarihi itibarıyla son 5 yıl içinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının faiz veya hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan esnaf ve sanatkarlara bu karar kapsamında aynı işletme için aynı konuda faiz indirimli kredi kullandırılmayacak ancak 2016'da uygulamaya konulan KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği Protokolü kapsamındaki kredilerden yararlanan esnaf ve sanatkarlar ile deprem, heyelan, sel afetleri ve terör olaylarına maruz kalmaları nedeniyle KOSGEB Acil Destek Kredisi Programı kapsamında KOSGEB destekli kredilerden yararlananlar bu hükümden istisna olacak.