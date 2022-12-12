Esnafın faiz yüküne destek sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkârlara zorlu salgın döneminde destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76’ya yükseltildiğini bildirdi. Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, esnaf ve sanatkara kullandırılan Hazine faiz destekli kredilerin ilave faiz yükünün karşılandığı kaydedildi. Paylaşıma, zorlu Kovid-19 salgını döneminde esnafa destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranının yüzde 50’den yüzde 76’ya yükseltildiği hatırlatılarak, “Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar liralık Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı. Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkarlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar liradan fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022-2024 döneminde de devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

BDDK’dan bankalar için yeni adım

Bankaların net döviz pozisyonunun özkaynakları içindeki payında üst sınır yüzde 20’den yüzde 5’e indirildi. Bankaların Döviz varlık ve yükümlülükleri arasında denge kurulması ve özkaynakları ile uyumlu seviyede döviz pozisyonu tutmalarını temin etmek için getirilen düzenlemede değişiklik yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) Resmi Gazete’de yayımlanan ilgili yönetmeliğine göre, mevcut uygulamada yüzde 20 olarak belirlenen standart oranlar yüzde 5’e indirildi. Ayrıca, yapılan değişiklik ile BDDK’ya söz konusu standart oranları, bu yönde alınacak karar tarihi itibarıyla dört katına kadar artırma veya en erken bu yönde alınacak karar tarihini müteakip bir ay sonra yürürlüğe girecek şekilde dörtte birine kadar indirme yetkisi tanındı. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün tahvil ihalesi gerçekleştirecek. Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ihalede, 10 yıl (3591 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,2 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.