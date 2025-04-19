Esnaftan kira ve stopaj çağrısı: Tamamen kaldırılsın

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, artan enflasyonun iş yeri kiralarını yükselttiğini ve buna bağlı olarak stopajın da giderek arttığını belirtti.

Palandöken, esnafın en büyük mağduriyetinin kira artışlarıyla ilgili olduğunu ifade ederek, enflasyonla birlikte iş yeri kiralarında yüzde 70, hatta yüzde 100'e varan artışların yaşandığını söyledi. 20 bin TL’lik bir kirada yüzde 20 oranında 4 bin TL stopaj ödendiğine dikkat çeken Palandöken, bu durumun çifte vergilendirme anlamına geldiğini belirtti.

Palandöken, "Zaten mülk sahibi, almış olduğu gelirden bu verginin bedelini ödüyor. Dolayısıyla kiracı olan kişinin üzerinden bu yük kalksa, en azından 20 bin TL'lik kira artışındaki fark esnafın cebinde kalır" dedi.

Esnafın sırtında kambur olan stopaj yükünün hafifletilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, "Biliyorsunuz artık esnafın böyle 30-50 sene ayakta kalması mümkün değil. Esnafın ömrü 3 ila 3,5 sene sürüyor. Açıyor, kapatıyor. Ya haksız rekabetten, ya iş yerinin iş yapamamasından ya da fizibilitesinin düzgün yapılamamasından kaynaklanıyor. Bir de bu stopaj mağduriyeti eklenince esnafın ayakta kalması çok zorlaşıyor" ifadelerine yer verdi.

Hizmet sektöründe bu tür vergi yüklerinin olmadığını vurgulayan Palandöken, 2,5 milyonun üzerinde mükellef esnaf ve sanatkârın büyük kısmının kısa ömürlü olduğunu, hem kira baskısı hem de haksız rekabet nedeniyle esnafın her geçen gün kan kaybettiğini söyledi. Palandöken esnafın ayakta kalamazsa ekonominin de ayakta kalamayacağını belirtti.

"Kira stopajının tamamen kaldırılması kesin çözüm olur"

Yeni bir düzenleme ile stopajın tamamen kaldırılmasının kesin çözüm olduğunu vurgulayan Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Pandemide olduğu gibi yüzde 25 olan stopaj oranı önce yüzde 20'ye, ardından yüzde 10'a düşürülmüştü. Bu uygulama esnafı rahatlatmıştı. Hiç olmazsa yine böyle bir adım atılmalı. Çünkü ekonomik anlamda ciddi bir sıkıntı var. Esnaf iş yapamıyor, vatandaşın alım gücü düşüyor. Kiraların çok yüksek olması da insanları mağdur ediyor. Maliye Bakanımızın, hem insanları ferahlatacak hem de iş yeri sahiplerini koruyacak bir uygulamayla bu oranı en azından yüzde 10'a indirmesi büyük bir rahatlama sağlayacaktır.

Peki, bu meseleyi tamamen çözer mi? Hayır. Çünkü gerçekten de kira stopajının tamamen kaldırılması gerekiyor. Gelir vergisine tabi olan işlerde bu vergi zaten ödeniyor. Bu nedenle esnaf, bu hizmetleri alırken ciddi anlamda sıkıntı yaşıyor. Hatta elektrik, su ve doğalgazın da iş yerleri için daha ucuz olması gerekiyor. Çünkü bunlar, hizmete giren ve doğrudan gelir üretmeyen ama işin devamı için zorunlu olan kalemlerdir."