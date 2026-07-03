Et devinden flaş karar: Fabrikasını kapatıyor, yüzlerce çalışan işsiz kalacak

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American Foods Group bünyesinde faaliyet gösteren Skylark Meats, Nebraska eyaletinin Omaha kentindeki üretim tesisini kalıcı olarak kapatma kararı aldı. Şirketin yayımladığı resmi bildirime göre tesisteki tüm faaliyetler 25 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.

Kapanmayla birlikte fabrikada çalışan 218 kişi işini kaybedecek. Şirket, çalışanların grup bünyesindeki diğer tesislerde açılacak pozisyonlara başvurabileceklerini duyurdu.

Çok sayıda bölüm etkilenecek

İşten çıkarmalar yalnızca üretim hattıyla sınırlı kalmayacak. Kesim çalışanları, forklift operatörleri, bakım teknisyenleri, kalite kontrol personeli, üretim liderleri, insan kaynakları, satın alma, sevkiyat ve tesis yönetimi dahil birçok farklı pozisyonda çalışanlar da işten çıkarılacak.

Gıda sektöründe iş kayıpları artıyor

Skylark Meats'in kararı, Nebraska'da son dönemde art arda yaşanan fabrika kapanmalarına bir yenisini ekledi.

Daha önce tahıl üreticisi WK Kellogg, Omaha tesisini kapatma kararı alırken 451 kişinin işten çıkarılacağını açıklamıştı. Tyson Foods da Lexington'daki operasyonlarında binlerce kişiyi kapsayan işten çıkarma planını duyurmuştu.

Resmi bildirimlere göre bu üç şirketin aldığı kararlarla birlikte Nebraska'da 2025 sonundan bu yana gıda üretim sektöründe 4 binden fazla istihdam kaybı yaşandı.

Artan maliyetler sektörü zorluyor

Şirket, fabrikanın neden kapatıldığına ilişkin resmi bir gerekçe paylaşmadı. Ancak sektör genelinde canlı hayvan arzındaki daralma, yükselen sığır fiyatları ve değişen tüketici talebi et işleme şirketlerinin maliyetlerini artırıyor.

ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre dana eti fiyatlarının 2026 yılında yüzde 7,5 yükselmesi beklenirken, Mayıs ayında çiftlik seviyesindeki sığır fiyatları yıllık bazda yüzde 16,9, toptan dana eti fiyatları ise yüzde 15,9 artış gösterdi.