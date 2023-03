Et fiyatları fırladı; kasaplar rahatsız: İzah etmekte zorlanıyoruz

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, son aylarda et fiyatlarında yaşanan yükselişten kasapların rahatsız olduğunu ve olumsuz etkilendiğini söyledi.

Yaklaşık bir yıl önce süt fiyatlarının baskılanmasından dolayı üreticilerin sıkıntı yaşadığına işaret eden Yalçındağ, "Süt fiyatları üreticinin istediği yerlerde olmayınca üreticiler ineklerini satmak zorunda kaldı. Bu hayvan varlığına zarar verdi. Hem mevcut hayvan varlığı azaldı hem de yeni hayvanların doğumunda düşüş oldu" ifadelerini kullandı.

Yalçındağ, artan girdi maliyetlerinin de yetiştiricileri olumsuz etkilediğinin altını çizerek, maliyetlerin altından kalkamayan yetiştiricilerin de hayvanlarını kesime göndermek zorunda kaldığını vurguladı.

Hayvan varlığının azalmasının kırmızı et piyasasını olumsuz etkilediğini belirten Yalçındağ, "Süt üreticilerinin hayvanlarını satmasıyla hayvan varlığı azaldı. Piyasada kırmızı et arzı da doğal olarak düştü. Son 2 aydır kasaplar her hafta etiket değiştiriyor. Et fiyatlarını kasapların artırdığı düşünülüyor. Fiyatların artması konusunda kasapların bir etkisi yok. Biz aldığımız fiyatın üstüne karımızı ekleyip satmaya çalışıyoruz. Hatta fiyatlar yükselince satışlarımız düşüyor ve bizim de zararımıza oluyor aslında" değerlendirmesinde bulundu.

Tedarikçilerde kırmızı et fiyatlarına her hafta 5-20 lira zam geldiğini belirten Yalçındağ, "Tedarikçilerimize yani toptancılarımıza bunun nedenini sorduğumuzda kesim fiyatlarının her hafta arttığı cevabını alıyoruz. Ülkemizde her şeyin fiyatı artıyor ama kırmızı ette iki ayda neredeyse yüzde 100'e varan artış bizi ve müşterilerimizi olumsuz etkiliyor, müşterilerimize izahta zorluk çekiyoruz. Cevabını almak istediğimiz bir konu var, ne oldu da kesim fiyatları iki katına çıktı? Hassas günlerden geçiyoruz. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz" diye konuştu.

Yalçındağ, hayvan arzı sorunun büyüyebileceğine dikkati çekerek, yetkililer tarafından bir an önce önlem alınması gerektiğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde hayvanların kesilmeye devam ettiğini anlatan Yalçındağ, "Depremi bahane eden bazı fırsatçıların olduğunu da duyuyoruz. Bu durum sektörümüz ve ülkemiz adına utanç vericidir." dedi.

Yalçındağ, kırmızı et sektöründe ithalat istemediklerini ancak sıkıntının devam etmesi halinde gündeme gelebileceğini sözlerine ekledi.

Ulusal Kırmızı Et Konseyinin açıkladığı kombinalar ve kesimhanelerden alınan haftalık yağsız dana ve yağsız kuzu fiyatlarına göre, 5 Ocak'ta ortalama dana bıçak yağsız kategorisinde kilogram fiyatı 124,91 lira iken 2 Mart'ta bu fiyat 164,14 lira olarak hesaplandı. Bu dönemde kuzu bıçak yağsız kategorisi ise 116,78 liradan 140,92 liraya yükseldi.

Belirlenen fiyatlar peşin fiyat olarak hesaplanıyor ve yüzde 2 fire hariç tutuluyor.

Öte yandan Ankara'da kasaplarda dana kıymanın kilogramı ortalama 220 liradan, dana kuşbaşı ise ortalama 270 liradan satılıyor.