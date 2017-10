Et ve Süt Kurumu'nun etine kasaplar da talip

06 Ekim 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, Et ve Süt Kurumu'nun büyük marketlerde reyon kiralayacağını ve buralarda vatandaşa uygun fiyata et satışının yapılacağını açıklaması, İstanbul kasaplarını hareketlendirdi.

Bakanlığın ithal et getirip marketlerdeki reyonlarda satacağını anımsatan İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Bilgin Şahin, oda olarak bu işe talip olduklarını söyledi.

İstanbul'da yaklaşık 3 bin kasap bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Binlerce ürünü satan müesseseler değil de tek kalem ürünü et olan bize bu hakkın verilmesini talep ediyoruz. Bize ucuza et verdiler de satmadık mı? Et ve Süt Kurumu'nun paketlenmiş etlerini biz de reyonlarımızda iskontoyla satmaya, vatandaşımıza hizmet etmeye hazırız. Türkiye'deki tüm kasaplar bu hizmeti yerine getirmek için hazır. Yeter ki tek kalem et satan iş yerlerimizi ayakta tutalım. Küçük esnafımızın batmaması, bitmemesi için bu ihalenin bize verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kasapların ucuz yerli et bulamadıklarını vurgulayan Şahin, bu nedenle kendilerinin "pahacı, kötü esnaf" konumuna düştüklerini anlattı.

Şahin, "Bize de ucuz eti verseler seve seve vatandaşa yedirmek isteriz. Ne kadar sürüm yaparsak o kadar kar etmiş oluruz. Bizim İstanbul'da bin üyemiz var. Ticaret odası ve ticaret borsasının üyeleriyle İstanbul'da 2 bin 500-3 bine yakın kasap bulunuyor. Bu eti bize versinler. Ayrı ayrı kiralık reyon tutmalarına da gerek yok. Halkımıza nasıl ucuz et yedirtebileceksek buna canı gönülden çalışmak isteriz." ifadelerini kullandı.

"Çözüm buzağı ithalinde"



Istanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Şahin, vatandaşa ucuz et sunmanın farklı yönlerinin de bulunduğunu anlatarak, daha önce sundukları projelerde, üretim ile tüketim arasındaki farkın nasıl kapatılacağını gösterdiklerini aktardı.

Şahin, et fiyatlarının kalıcı olarak düşmesini sağlayacak en önemli unsurun, ülkedeki et üretiminin artırılması olduğunu dile getirerek, bunun da özel sektöre buzağı ithal yetkisi verilmesiyle gerçekleşebileceğini söyledi.

Vergiden muaf ithal buzağı getirilmesi gerektiğini aktaran Şahin, bununla hayvan sayısının artacağını ve böylelikle et fiyatlarının da düşeceğini savundu.

Ülkenin et ihtiyacı kalmadığında ithal ete de artık ihtiyacın kalmayacağını belirten Şahin, o zaman dışarıya bağımlılığın da sona ereceğini kaydetti.

Kaynak: AA