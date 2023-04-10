Etkinlik sektörü deprem bölgesi için devlet desteği bekliyor

TESKON Başkanı Yılmaz Ulucan, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde faaliyet gösteren düğün ve davet mekanları, organizasyon ile ses ve sahne kurulum firmalarının, maddi ve manevi ciddi kayıplar yaşadığını belirtti.

Sektörün, Kovid-19 salgınının yaratmış olduğu ekonomik kayıpları atlatmaya çalışırken, deprem felaketinin bunu katladığına dikkati çeken Ulucan, "Etkinlik sektörü paydaşlarımızın o bölgelerde en az iki yıl daha iş yapamayacak olmaları öngörülmektedir. Deprem bölgesindeki etkinlik sektörü paydaşlarımıza destek olmak amacıyla devletimizden kısa çalışma ödeneği, uygun faizli kredi imkanı ve kira desteği konularında yardım beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

TESKON'UN kurucularından Anadolu Davet ve Etkinlik Sektörü Federasyonu Başkanı Murat Köksal da etkinlik sektörünün, insanların yalnızca mutlu günlerinde değil hüzünlü ve acı dolu günlerinde de yanlarında olduğunu belirtti.

Deprem bölgesindeki çalışmalarının devam ettiğini aktaran Köksal, bölgedeki çocukların moral ve motivasyonlarının arttırılması için bir dizi etkinlik planladıklarını, çadır kentlerde ve mahallelerde oyun parkları, animasyon gösterileri, açık hava sineması, patlamış mısır ve pamuk şeker hizmeti sağladıklarını kaydetti.