Euro Bölgesi ekonomisi haziran ayında daralmayı durdurdu

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S&P Global haziran ayına ait Satın Alma Yöneticileri Endeksi verilerini yayımladı. Euro Bölgesi iki aylık daralmanın ardından söz konusu dönemde stabilizasyon sağladı. Bileşik Üretim Endeksi mayıs ayındaki 48,5 seviyesinden 50,0 puana yükseldi. Endeks böylece üç aylık zirveye ulaştı ve özel sektör faaliyetlerinde dengelenmeye işaret etti.

Hizmet İşletme Faaliyeti Endeksi 47,7 değerinden 49,4 seviyesine çıkarak üç aylık zirveyi test etti. Sektör büyüme ile daralmayı ayıran 50,0 eşiğinin altında kaldı. Ancak yavaşlama hızı marjinal seviyelere geriledi. İmalat sektöründeki büyüme hizmetlerdeki düşüşü dengeledi.

Euro Bölgesi genelinde ayrışmalar ve ülke verileri

Euro Bölgesi içindeki Almanya ve Fransa daralma bölgesinde kalmayı sürdürdü. İki büyük ekonomideki düşüş oranları mayıs ayına kıyasla yavaşladı. Almanya özel sektör üretimi yalnızca marjinal bir düşüş kaydetti. İtalya, İspanya ve İrlanda haziran ayında iş faaliyetlerinde daha keskin genişlemeler bildirdi.

Yeni iş hacimleri üst üste dördüncü ayda geriledi. Daralma marjinal boyutta kalarak mart ayındaki hızı yakaladı. Yeni ihracat siparişleri de önceki aya göre daha yavaş bir oranda düştü.

Özel sektör istihdamı haziran ayında neredeyse hiç değişmedi. Şirketler mayıs ayında istihdamı son beş buçuk yılın en hızlı seviyesinde azaltmıştı.

Enflasyon baskıları ve beklentiler

Euro Bölgesi girdi maliyetleri şubat ayından beri en düşük hızda arttı. Üretim fiyatları mart ayından bu yana en dar marjda yükseldi. İş dünyası güveni dört aylık zirveye tırmandı. Şirketlerin gelecek 12 aya yönelik büyüme beklentileri Ortadoğu savaşının başlamasından beri en iyimser seviyeye çıktı.

Kurum anket verilerini 11-25 Haziran 2026 tarihleri arasında toplarken S&P Global Market Intelligence Baş İşletme Ekonomisti Chris Williamson raporu değerlendirdi. Williamson hizmet sektöründeki girdi maliyeti enflasyonunun haziran ayında sert düştüğünü belirtti. Uzman söz konusu düşüşün 2020 başındaki kapanmalar hariç 1998 yılından bu yana en yüksek seviyede gerçekleştiğini vurguladı. Euro Bölgesi genelinde fiyat baskıları böylece önemli ölçüde azaldı.