Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Kasım 2022 dönemine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, kasımda ekim ayına kıyasla yüzde 0,8 düştü. İnşaat üretimi, 2021'in kasım ayına göre ise yüzde 1,3 yükseldi.

AB'de de inşaat üretimi kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,4 gerilerken, 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,8 artış gösterdi.

AB ülkeleri arasında kasımda inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 6,8 ile Macaristan'da, yüzde 2,5 ile Polonya'da ve yüzde 1,6 ile Belçika'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 3,4 ile Slovenya'da, yüzde 2,2 ile Almanya’da ve yüzde 2 ile Slovakya'da belirlendi.