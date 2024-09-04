Euro Bölgesi'nde PMI son üç ayın en yüksek seviyesinde

Euro Bölgesi ekonomisi, ağustos ayında hizmet sektöründeki toparlanmanın etkisiyle canlandı. Bu durumun en büyük göstergesi, S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası'nın açıkladığı, Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri oldu.

Son üç ayın en hızlı büyümesi

Euro Bölgesi'nde özel sektör, hizmet faaliyetlerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle güçlü biçimde büyüdü. Temmuzda 50,2 seviyesinde olan bileşik PMI, ağustosta 51'e çıktı. Böylece, bileşik PMI son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı. Euro Bölgesi'nde temmuzda 51,9 olan hizmet sektörü PMI da ağustosta 52,9'a ulaştı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.