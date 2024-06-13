Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi nisanda geriledi

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 0,1 artacağı, yıllık yüzde 1,9 düşeceği yönündeydi. Verilerin, beklentilerden düşük gelmesi dikkati çekti. AB'de ise sanayi üretimi, nisanda aylık bazda yüzde 0,5 artarken, yıllık bazda yüzde 2 geriledi.

En çok artış Danimarka'da, en büyük düşüş Lüksemburg'da

Nisanda, AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış yüzde 10,4 ile Danimarka'da, yüzde 7 ile Yunanistan'da ve yüzde 6,7 ile Polonya'da belirlendi. En fazla düşüş ise yüzde 6,7 ile Lüksemburg'da, yüzde 4,9 ile Letonya'da ve yüzde 3,4 ile İrlanda'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 17,4 ile Danimarka'da, yüzde 10,8 ile Yunanistan'da ve yüzde 7,4 ile Slovenya'da ölçüldü. En fazla gerileme ise yüzde 15,7 ile İrlanda'da, yüzde 7,8 ile Letonya'da ve yüzde 6,8 ile Finlandiya'da tespit edildi.