Euro Bölgesi'nde sürpriz: İlk kez büyümeye işaret

Euro bölgesi ekonomisinin durumu hakkında gösterge kabul edilen, imalat ve hizmet sektörlerini birlikte değerlendiren öncü bileşik satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında 50.2 ile beklentilerin üzerinde açıklanarak, Haziran'dan bu yana ilk kez büyümeye işaret etti.

Euro bölgesi bileşik PMI verisi, ekonomik gerilemenin korkulduğu kadar ciddi olmayabileceği ve euro bölgesinin resesyondan kurtulabileceğine dair işaretleri kuvvetlendirdi.

Geçen ay nihai veri 49.3 seviyesinde açıklanmıştı.