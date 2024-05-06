Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları açıklandı

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin mart ayı ÜFE verilerini açıkladı.

Verilere göre, AB'de ÜFE, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5, 2023'ün aynı ayına göre de yüzde 7,6 azaldı.

Euro Bölgesi'nde de ÜFE, martta aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda yüzde 7,8 geriledi.

Piyasa beklentisi de Euro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 0,4 olacağı yönündeydi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, martta aylık bazda en fazla yüzde 3,4 ile Bulgaristan’da, yüzde 2,3 ile Yunanistan ve Danimarka’da, yüzde 2,2 ile İspanya’da geriledi. Aylık ÜFE martta, İrlanda ve İsveç'te yüzde 0,9, Almanya ve Hırvatistan'da yüzde 0,2 yükseldi.

ÜFE, martta yıllık bazda ise Slovakya'da yüzde 24,6, İrlanda'da yüzde 19,8 ve Belçika’da yüzde 13,4 azalırken, Lüksemburg'da yüzde 16,5 ve Malta'da yüzde 0,7 artış gösterdi.