Euro Bölgesi'nin özel sektör aktivitesi geriledi

Euro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerindeki daralma, hizmetler tarafında olumlu rakamların gerilemesi ve sanayi sektörünün bir gerileme sürecine girmesiyle Ağustos ayında yoğunlaştı.

Bölgenin Satın Alma Yöneticileri (PMI) Endeksi büyümeye işaret eden 50 eşiğini altına düşerek 47'ye gerilerken bu rakam Bloomberg anketindeki herhangi bir ekonomistin öngördüğünden daha kötü bir sonuç oldu.

Euro Bölgesi'nde Hizmet PMI 48,3 olurken beklenti 50,5 olması yönündeydi. İmalat PMI ise 42,7'lik beklentileri aşarak 43,7 oldu.

Hizmetler faaliyeti tarafomda geçen yılın sonundan bu yana ilk kez daralırken beklenti, yakın zamana kadar talebin güçlü olduğu sektörde büyümenin devam edeceği yönündeydi.

Rakamlar, salgının ilk dalgasının ekonomiyi Mayıs 2020'de büyük bir durma noktasına getirmesinden bu yana genel aktivitenin en hızlı şekilde düştüğü Almanya'da özellikle vahimdi. Fransa üretimde düşüşünü üçüncü aya taşırken, bölgenin geri kalanı daha ılımlı daraldı.

Hamburg Ticaret Bankası Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia yaptığı açıklamada, "Euro Bölgesi’nin hizmet sektörü ne yazık ki imalatın zayıf performansına paralel olarak gerileme emareleri gösteriyor. Hizmet şirketleri geçen yılın sonundan bu yana ilk kez faaliyetlerinde daralma olduğunu bildirirken imalat sektöründeki üretim yeniden düştü" değerlendirmesinde bulundu.

De la Rubia, rakamların Euro Bölgesi ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 daralacağını gösterdiğini, buna karşılık Haziran ayına kadar olan üç aylık dönemde yüzde 0,3'lük büyüme yaşandığını belirtti.