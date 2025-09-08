Euro NCAP testlerinden de başarıyla geçen Togg, Avrupa satışlarına başlıyor

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası Togg'un Almanya üzerinden Avrupa pazarına açılan yeni sedan modeli T10F ve T10X modeli dünyanın önde gelen güvenlik otoritesi Euro NCAP'den de başarıyla geçti.

5 yıldız alan Togg üstün güvenlik özellikleriyle dikkat çekerken dünya çapında satış için önünde hiçbir engel kalmayan yerli otomobil şimdi Almanya üzerinden Avrupa pazarına açılmaya hazırlanıyor.

Avrupa'da satışlar başlıyor

9-14 Eylül tarihleri arasında IAA Mobility 2025 Münih’te de görücüye çıkacak Togg, Almanya'da T10F ile Avrupa satışlarına başlıyor. Şirket, bölgenin en büyük ve en rekabetçi otomobil pazarına adım atarak karlılık hedeflerini güçlendirmeyi amaçlıyor.



İlk durak Almanya

Togg, mevcut T10X elektrikli SUV modelinin yanı sıra beş kapılı elektrikli sedan modeli T10F için eylül ayı sonunda siparişleri almaya başlayacak. Ancak henüz şirket Almanya için fiyat tarifesini açıklamadı.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı da AVrupa satışlarının aşama aşama gideceğini belirterek, "Almanya'dan kademeli olarak diğer Avrupa ülkelerine açılacağız. Avrupa pazarının da en çok tercih edilen markalarından biri olmak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Togg, 2023'te seri üretime geçtiği ilk yıl T10X modeliyle yurt içinde 30 bin satışa ulaşmıştı. İki yıllık süreçte de satışlar 21 bin seviyesine ulaşarak geçen yıla göre yüzde 42 artış gösterdi.



Sektör uzmanları ise Togg’un karlı hale gelebilmesi için yılda yaklaşık 200 bin araç satışına ulaşması gerektiğini belirtiyor.