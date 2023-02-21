Ev hanımları da artık kredi çekebiliyor! Eğer o şartları karşılıyorsanız...

Kredi çekmek, özellikle acil ihtiyaçlar için çok sık başvurulan bir yöntem ancak bunun için maddi teminat gibi bazı şartları karşılamak gerekiyor. Peki, ev hanımlarının kredi çekmesi mümkün mü? Geliri olmayan ve çalışmayan ev hanımlarının kredi alabilmesi için gereken şartlar neler?

Ev Hanımlarına Kredi Veriliyor Mu?

Bankalar, kredi başvurularını değerlendirirken kredi çekmek isteyen kişilerin gelirlerini ve mevcut varlıklarını göz önünde bulundurarak krediyi geri ödeyebileceklerine dair kanıt arar. Bu sebeple üzerine kayıtlı bir varlık bulunmayan, gelir beyanı olmayan ve çalışmayan kişilere bankaların kredi vermesi çok zordur. Ancak bankalar, yeni politikaları ile ev hanımlarına da kredi seçenekleri sunuyor.

Ev Hanımlarının Kredi Alabilmesi İçin Hangi Şartlar Gerekiyor?

Gelir belgesi olmayan, SGK girişi bulunmayan ve çalışmayan ev hanımlarına verilen krediler için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Bankalar, verdikleri kredinin geri ödeneceğine dair güvence almak için ev hanımlarından şunları talep ediyor:

- Herhangi bir bankacılık ürünü nedeniyle yasal veya idari takibin bulunmaması,

- Kredi için teminat gösterilebilecek kayıtlı bir tapu bulunması,

- Kredi geri ödemesine gelir şartları yeterli bir başkasının kefil olması,

- Kredinin uzun vadeli olmaması,

- İpotek gösterilecek mal için eşin rızasının yazılı beyanı,

- Kredi notunun yüksek olması.

Bu şartların yanında eğer yakınlarınızdan kalan emekli aylığını kullanıyorsanız veya kira geliri gibi bir yan geliriniz varsa bunları belgelemeniz hâlinde kredi çekme şansınız artacaktır.

Ev Hanımlarına Kredi Veren Bankalar Hangileri?

İşsizlik oranının yükselmesiyle bankalar da kredi seçeneklerini genişletti. Dolayısıyla artık çalışmayan ve aktif geliri olmayan kişilere de belirli oranlarla kredi veriliyor. Kolay bir şekilde alınan bu kredilerden ev hanımları da yararlanabiliyor. 2023 yılında çalışmayanlara ve ev hanımlarına kredi veren bankalar şu şekilde sıralanabilir:

- Türk Ekonomi Bankası,

- PTT,

- Enpara,

- QNB Finansbank,

- Şekerbank,

- N Kolay,

- Aktif Bank,

- Denizbank,

- Halk Bankası,

- Ziraat Bankası,

- ING Bank,

- Türkiye İş Bankası,

- Akbank.