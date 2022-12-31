Ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2023 hedefi 4 milyar dolar ihracat

Özger, ev ve mutfak eşyaları sektörünün 2022 performansı ve 2023 hedeflerine ilişkin yaptığı açıklamada, sektörün 184 ülkeye ihracat yaptığını, ilk 10 ihracat pazarının toplam ihracat içerisindeki payının yüzde 49 olduğunu ve en önemli ihracat pazarının ise yüzde 55 ile Avrupa olduğunu kaydetti.

2022'de enerji fiyatlarındaki yükselişin, TL bazlı maliyet artışlarının ihracatı olumsuz etkilediğini belirten Özger, yurt dışı pazarlarda Türk ürünlerine yönelik talebin arttığı dönemde dolar cinsinden fiyatlarını yukarıya çekmek durumunda kaldıklarını ve bazı pazarlarda kayıplar yaşadıklarını söyledi.

Özger, sektörün Rusya-Ukrayna savaşı ile birlikte yaşanan enerji krizini fırsata çevirdiğini vurgulayarak, "Avrupalı üreticiler enerji maliyetleri arttığında üretimlerini kısmak durumunda kaldılar, doğal olarak fiyatları yükseldi ve bazıları piyasadan çekilmek durumunda kaldı.

Türk üreticiler olarak karımızdan da ödün versek üretimimize devam ettik ve özellikle seramik/porselen ve cam gibi enerji yoğun gruplarda ihracatımız sektör geneline göre daha fazla arttı. Örneğin, 2022 Ocak-Kasım dönemi seramik/porselen grubumuzun ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33, cam grubumuzun ihracatı da yüzde 23 artış gösterdi" dedi.

"Singapur’a ihracatımız ise yüzde 45 arttı"

Sektörün Çin, Almanya, İtalya, Hollanda ve ABD'nin ardından değer bazında ihracatta 6'ncı sırada olduğunu aktaran Özger, "Net ihracat yani bu saydığımız ülkelerin ithalatlarını çıkardığımızda yapılan sıralamada Çin’in ardından 2'nci sırayı alıyoruz. Türkiye çok ciddi bir üretici konumunda. 2022 Ocak-Ekim verilerini en fazla ihracat yaptığımız ülkeler bazında değerlendirdiğimizde Hollanda ve Tayland pazarlarında yüzde 10, Avusturya’da yüzde 16 Endonezya’da yüzde 18 artış olduğunu görüyoruz.

Singapur’a ihracatımız ise yüzde 45 artmış durumda. Sektör ihracatımız şu an 3.74 dolar/kg seviyesinde. Bu rakam Türkiye genel ihracatının ortalamasının üzerinde olsa da sektördeki rakiplerimiz İtalya, Hollanda, Polonya ve hatta Çin’in gerisindeyiz." şeklinde konuştu.

Talha Özger, 2021'de ev ve mutfak eşyaları sektörü ihracatının yüzde 35 artış göstererek 3,4 milyar dolarlık büyümeye ulaştığını belirterek, "2022 yılında ham madde fiyatlarının geriye gelmesi ve artan enerji fiyatları ile rekabet avantajımızı biraz kaybetmiş gözüküyoruz. Yine de 2022 yılı sonunda mevcut performansımızı koruyacağımızı ve yılı yüzde 1 ila 3 arası büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

"2023 yılında 4dolar/kg'yi aşmayı hedefliyoruz"

2023 için Ticaret Bakanlığı'nın uzak ülkeler stratejisini değerlendirerek Latin Amerika, Kuzey Amerika ve Asya pazarlarına yönelik aksiyon planları oluşturduğuna dikkati çeken Özger, şunları kaydetti:

"Ana stratejimiz Avrupa gibi var olduğumuz pazarlarda derinleşmek ve henüz yeterince pay alamadığımız uzak pazarlar ile ihracatımızı çeşitlendirmek. Bunları yaparken de yapısal dönüşüm için tasarım ve markalaşmaya ağırlık vermek. Uzun bir süredir ihracatta hedefler ortaya koyarken birim ihracat fiyatımızı öne koyuyoruz çünkü hem sektör hem de ülke ihracatımızın gelişmesi için hacimsel büyümeden çok katma değerli ihracatın daha önemli olduğuna inanıyoruz.

Birim ihracat değerimizi incelerken pandemi öncesinde 3,2 dolar/kg'ları görüyorduk, bugün 3,7dolar/kg'lara geldik ve 2023 yılında 4dolar/kg'yi aşmayı hedefliyoruz. Hacimsel büyüklük vermek gerekirse 3,8-4 milyar dolar bandında bir ihracat büyüklüğüne ulaşmak hedefimiz diyebilirim."

"İşletmeler daha düşük karbon ayak izine sahip ürünlere yönelecek"

Özger, ihracatta sürdürülebilirlik giderek daha çok önem kazanacağını belirterek, "Artık işletmeler daha düşük karbon ayak izine sahip ürünlere yönelecek, belki daha yakın kaynaklardan ürün tedarikini tercih etmeye başlayacaklar. Önümüzdeki yıl bizleri yoğun bir gündem ve zorlu bir süreç bekliyor. Pandemi ile birlikte lojistik ve ham maddede olağanüstü artışlar yaşandı. Çin'deki kapanmalar sonrasında zincir mağazaların farklı tedarik kaynaklarını yöneldiği bir süreci hep beraber yaşadık" diye konuştu.

2023'te daha yapısal bazı projelere yönelmeleri gerektiğini vurgulayan Özger, "Endüstriyel tasarım, pazarlama ve markalaşma konularında farklı projeler geliştiriyoruz. Ancak ilk 10 ihracatçı arasında en düşük birim ihracat değerine sahip ülkeyiz. İhraç birim fiyatlarımızı rakiplerimiz olan Polonya ve Hollanda'nın altında, 5 dolar bandına yükseltmeyi başardığımız durumda mevcut ihracat miktarımızla Almanya'nın ardından 3'üncü büyük ihracatçı konumuna gelmemiz mümkün" dedi.



