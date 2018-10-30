Ev ve mutfak eşyalarında 'Kolombiya modeli'

30 Ekim 2018

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (Evsid) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, Hong Kong'da düzenlenen Mega Show Fuarı'na bu yıl dördüncü kez katıldıklarını ve Asya'dan önemli alıcılarla buluştuklarını söyledi. Türkiye’nin kalitesinin Uzakdoğu’da çok önemsendiğini belirten Önder, bölgeye özel önem vereceklerini ifade etti. Ticaret bakanlığının verdiği Ur-Ge teşviklerine de değinen Önder, geçtiğimiz aylarda Kolombiya’da katıldıkları fuarın da Ur-Ge geliştirme projesi kapsamında olduğunu ve iyi sonuçlar elde ettiklerini belirterek, "Kolombiya modelini Uzakdoğu ve Avrupa’da da uygulamayı düşünüyoruz." dedi.

Ev ve mutfak eşyaları sektöründe en önemli ihracatçı ülkelerden biri olan Türkiye, yeni hedefini ihracatın kilogram değerini artırmak ve pazar çeşitliliği sağlamak olarak koydu. Türkiye'nin 10 ayda 2.3 milyar dolar ihracat ile yüzde 10 büyüme gerçekleştirdiğini belirten Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Yönetim Kurulu Başkanı Burak Önder, yeni dönemde katma değerli ürünlerle ihracat birim değerini artırmaya çalışacaklarını söyledi.

Miktarda 2., değerde 7. sırada

Türkiye'nin ev ve mutfak eşyaları sektöründe kilogram başına ihracatta dünyada ikinci sırada olmasına karşın katma değeri düşük ürünler sattığı için değerde yedinci sırada yer aldığını vurgulayan Önder, "Aslında miktar olarak satış gösteriyor ki Türkiye talebin bol olduğu bir ülke. Birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ancak kilogram başına ihracatımız 3.20 dolar civarında. Türkiye için katma değerli ihracat bu dönemde çok önemli. Bu seviyeleri aşıp tasarıma, markaya ve reklama önem veren seviyeye gelmeliyiz." dedi.Türkiye'nin en büyük pazarının yüzde 52 ile Avrupa olduğunu, arkasından yüzde 25 ile Ortadoğu ve yüzde 10 ile Afrika'nın geldiğini anlatan Önder, Uzakdoğu pazarının bu noktada önem kazandığını belirtti. Bölgeye olan ihracatı artırabilmek ve yeni bağlantılar oluşturabilmek için Hong Kong'da düzenlenen Mega Show Fuarı'na Evsid olarak bu yıl dördüncü kez katıldıklarını kaydeden Önder, şu bilgileri verdi:

Uzakdoğu en istikrarlı pazarlardan biri

"Bu dönemde dünyanın en istikrarlı pazarlarından biri Uzakdoğu. Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinin kendilerine has sorunları olurken Uzakdoğu istikrarlı olarak yoluna devam ediyor. Türkiye olarak Uzakdoğu’da mutfak eşyaları pazarında fazla paya sahip değiliz ve bu yüzden bölgeyi önemsiyoruz. Hong Kong da Asya'nın yarısına hitap etmesi açısından Uzakdoğu için çok önemli bir bölge. Fuardaki alıcı portföyüne baktığımızda Hindistan, Endonezya, Malezya, Singapur, Vietnam, Japonya ve Kore gibi ülkelerden yoğun bir katılım görülüyor. Bunun yanında Latin Amerika ve Avrupa’dan da katılım oluyor. Bu kadar çeşitli ülkeden katılım olduğundan her ülkeye kolayca ulaşabiliyoruz."

Mega Show Fuarına Türkiye’nin katılmasının fuar sahipleri için çok önemli olduğunu belirten Önder, "Türkiye’nin Uzakdoğu’daki kalitesini oldukça önemsiyorlar. Fuar alanında 4 yıl içerisinde metrekare olarak 2,5 kat büyüme elde ettik." dedi.

Kolombiya modelini uygulayacak

Ticaret bakanlığının verdiği Ur-Ge teşviklerine de değinen Önder, bu sayede firmaların birlikler, odalar ve dernekler üzerinden kümelenerek pazarlara göre kendi ihracatını yapma imkânı bulduğunu, ayrıca maddi destek de aldıklarını ifade etti. Geçtiğimiz aylarda Kolombiya’da katıldıkları fuarın da Ur-Ge geliştirme projesi kapsamında olduğunu söyleyen Önder, 13 ülkenin katıldığı fuarda firma başına 28 iş görüşmesi gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Önder, şöyle devam etti: "Ekonomisinin iyi olmasından ve Türklere karşı büyük bir sempatileri olduğundan Kolombiya’yı seçtik. Aldığımız satın alma raporları ile ürün alma gruplarımızdaki satın almacılar kim, nereden daha çok ithalat yapıyorlar, hangi renk tercih edilir gibi konularda bilgiler edindik. Çalışacağımız kişileri referansları ile görüşmeler yapıp belirledik. Kolombiya’ya fuar öncesi ön heyet yolladık. Ön heyetimiz marketleri gezip, raporlar hazırladı. Kolombiya’ya gittiğimizde ilk gün firmalarımıza büyük marketleri gezdirip, bilgiler edinmesini sağladık. Böylece bir sonraki gün müşteriler ile gerçekleştirecekleri görüşmeler için sektörün durumu hakkında bilgiye sahip oldular. Kolombiya modelini Uzakdoğu ve Avrupa’da da uygulamayı düşünüyoruz. Kalıcı hale gelmesi için bu fuarları sürekli olarak yapmayı hedefliyoruz. Kolombiya sayesinde yeni müşteriler elde ettik. "

55 ülkeden alıcı İstanbul'a geliyor

15-16 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan Invitation Only etkinliğine de dikkat çeken Önder, etkinliğin 50 üretici firmanın ürünlerini sergilemesine imkan tanıyacağını ifade etti. Özellikle Avrupa, Latin Amerika ve Sahraaltı Afrika gibi potansiyel ülkelerdeki alıcıların hedef alındığını belirten Önder, "Invitation Only etkinliğine 55 farklı ülkeden 70'in üzerinde satın almacı firma ile birlikte İstanbul’da yerleşik satın alma ofislerinin katılması bekleniyor. İş görüşmeleri için davet edilen firmaların yüzde 80'lik bölümü daha önce Türkiye’ye gelmemiş veya Türkiye ile ticaret yapmamış firmalardan oluşuyor" dedi.