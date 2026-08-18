Evde mantı yaparak başladı, şimdi kendi işinin patronu

Mersin’de evinde mantı yapıp satarak üretime başlayan Ayşe Yalçıner, üretici kadın stantlarında edindiği deneyimin ardından kendi işletmesini kurdu. Yaklaşık 3 ay önce açtığı mantı evinde kadınlara istihdam sağlayan Yalçıner, işini büyüterek daha fazla kadına çalışma imkanı sunmayı amaçlıyor.

Üretici kadın stantlarından kendi işletmesine

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde oluşturulan üretici kadın stantları, kadınların ürünlerini tüketiciyle buluşturmasına ve ekonomik hayatta daha fazla yer almasına katkı sağlıyor. Stantlarda satış yapan kadınlar, kazandıkları tecrübe ve özgüvenle kendi işlerini kurma yolunda da adım atıyor.

Bu kadınlardan biri olan Ayşe Yalçıner, evinde başladığı mantı üretimini üretici kadın stantları aracılığıyla daha geniş bir müşteri kitlesine ulaştırdı. Burada satış yaparken müşteri ilişkileri, iletişim ve girişimcilik alanlarında deneyim kazanan Yalçıner, daha sonra kendi mantı işletmesini açtı.

İşletmesinde kadınlara istihdam sağlıyor

Yenişehir ilçesinde yaklaşık 3 aydır faaliyet gösteren işletmede farklı yörelere ait mantı ve hingel çeşitlerinin yanı sıra çi börek, içli köfte ve su böreği gibi geleneksel lezzetler de hazırlanıyor. Ailesi ve akrabalarının desteğiyle işini sürdüren Yalçıner, işletmesinde 2 kadına da istihdam sağlıyor.

İşini daha da büyütmek isteyen Yalçıner, ilerleyen dönemde daha büyük bir işletmeye geçerek çalışan kadın sayısını artırmayı ve girişimci olmak isteyen kadınlara örnek olmayı hedefliyor.

"Üretici kadın stantları, hayallerime açılan kapı oldu"

Mantı üretimine yaklaşık 1,5 yıl önce evinde yapıp satarak başladığını belirten Yalçıner, bu süreçte ailesinden de destek gördüğünü söyledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile tanışma sürecini anlatan Yalçıner, "Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarını gördüm ve başvurdum. Onlar da bizi davet ettiler. Burada birçok insanla tanıştım ve satış yaptım. Çok güzeldi. Normalde çekingen bir yapım var. Ama orası çok iyi geldi. Diğer girişimci kadınlarla arkadaş olduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bizi ziyaret etti. Bizlere motivasyon ve moral oldu. Oradaki kadınların hikayeleri de bana cesaret verdi ve bu yola girdik. Üretici kadın stantları, hayallerime açılan kapı oldu" dedi.

Hedefi işletmesini büyütmek

Yaklaşık 3 ay önce açılan işletmede kalite, hijyen ve temizliğe önem verdiklerini kaydeden Yalçıner, mantının yanında farklı geleneksel ürünlerle de müşterilere seçenek sunduklarını ifade etti.

İşletmesinde kendisi gibi kadınların çalıştığını dile getiren Yalçıner, "Ben başardıysam, bütün kadın arkadaşlarım başarabilir. Büyükşehir Belediyesinin üretici kadın stantlarında kadınlara destek veriliyor. İşletmemizde benim gibi kadınlar çalışıyor. Bana yardımcı olan 2 kadın çalışan daha var. Hedefim işletmemi daha da büyütmek, kadınlara istihdam sağlamak ve onlara ilham olmak" ifadelerine yer verdi.