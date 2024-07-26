Evercore onursal başkanı Schlosstein: Trump'ın Beyaz Saray'a geri dönmesi ABD borsaları için risk

Evercore'un onursal başkanı Ralph Schlosstein, Donald Trump'ın gümrük vergisi önerilerinin hisse senetlerine zarar vereceğini çünkü bu gümrük vergilerinin enflasyonu hızlandırabileceğini söyledi.

Schlosstein, gümrük tarifelerinin aynı zamanda küresel ticaret savaşı riskini de körüklediğini ve bunun da küresel büyümenin ya da piyasaların yararına olmadığını söyledi ve "İki adayın politikaları arasında piyasa için en olumsuz olanı bu" diye konuştu.

"Sürdürülemez bir mali politikamız var. Şu anda her iki taraf da bunu ele almaya odaklanmış görünmüyor" diyen Schlosstein, Trump'ın politikalarının, özellikle de vergi indirimlerinin bütçe açığını daha da arttıracağını sözlerine ekledi.