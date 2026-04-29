Evler küçüldü, balkonlar kayboldu: Kurutucu satışları yükselişe geçti

Mart 2025 ile Mart 2026 karşılaştırmasına göre beyaz eşya sektöründe hemen her kalemde düşüş yaşandı. Buzdolabında iç satışlar yüzde 8, çamaşır makinesinde yüzde 3, fırında yüzde 4 geriledi. Üretim ve ihracat tarafında da çift haneli düşüşler gözlemlendi. Çamaşır makinesi ihracatında yüzde 44’lük sert düşüş yaşandı.

Kurutucu satışları tersine döndü

Türk Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TURKBESD) verilerine göre, genel daralmaya rağmen kurutma makineleri güçlü seyrini sürdürdü. İç satışlar geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 93 bin 40 adetten 114 bin 505’e çıkarak yüzde 23 artış gösterdi.

Yaşam alanları değişti, ihtiyaçlar da değişiyor

Kurutucu satışlarındaki artışın arkasında ise değişen yaşam tarzı bulunuyor. Metrekarelerin küçülmesi, balkonlu ev sayısının azalması ve çamaşır asma alanlarının ortadan kalkması, tüketiciyi alternatif çözümlere yöneltti.

Kurutma makinesinin artık tercihten çok zorunluluğa dönüştü. Beyaz eşya satışlarının genelinde daralma yaşanırken yalnızca kurutma makinelerinde güçlü artış gözlemlendi.