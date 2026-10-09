Evli-çocuklu kadınların yüzde 37’si ‘bakım’ nedeniyle işten ayrılıyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

Türkiye’nin ekonomik ve sos­yal kalkınması açısından stra­tejik bir konu olarak ele alınan bakım eşitliği kapsamında şir­ketler, kendi kurumlarındaki ihtiyaçları veriye dayalı olarak ortaya koyacak ve kuruma öz­gü dönüşüm yol haritaları ge­liştirecek. Ağ kapsamında ay­rıca bakım eşitliği alanındaki bilgi üretimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Ba­kım Eşitliği Araştırma Des­tek Programı ile iki araştırma­ya toplam 300 bin TL destek sağlanacak. İlk üyeleriyle uy­gulama dönemine geçen Ba­kım Eşitliği Şirketler Ağı’ın ilk üyeleri arasında Boyner Grup, Coca-Cola İçecek, Fiba Gru­bu, Garanti BBVA ve TAV Ha­valimanları yer aldı.

Bakım emeğinin %57'si kadınlarda

Ağ’ın bilimsel zeminini oluşturan Özyeğin Üniversi­tesi’nin ‘Bakım Emeği ve Zi­hinsel İş Yükünün Beyaz Ya­kalı Çalışanlar Üzerindeki Etkisi’ araştırması, bakım so­rumluluklarının çalışma ya­şamı, kariyer sürekliliği ve in­san kaynağının etkin kullanı­mı üzerindeki etkisine işaret ediyor. Araştırmaya göre ka­dınlar bakım emeğinin yüzde 57’sini, erkekler yüzde 33’ünü üstlenirken; zihinsel iş yükü kadınlarda yüzde 60, erkekler­de yüzde 35 seviyesinde. Ev­li ve çocuklu kadınların yüzde 15’i bakım sorumlulukları ne­deniyle en az bir terfi teklifini reddettiğini, kadınların yüzde 31’i ve evli-çocuklu kadınların yüzde 37’si ise bakım nedeniy­le işten ayrıldığını belirtiyor. Araştırmada katılımcıların yüzde 85’inin, bakım eşitliği politikaları sunan bir işvere­ni tercih etmeye daha yatkın olduğunu belirtmesi de konu­nun şirketlerin yetenek stra­tejileri açısından taşıdığı öne­mi ortaya koyuyor.

“Çözüm tek bir aktörün sorumluluğunda değil”

Bakım eşitliğinin yalnızca sosyal politika alanı değil, ça­lışma hayatı ve rekabet gücü açısından da ele alınması ge­rektiğini vurgulayan TÜSİ­AD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, ülkemizdeki veri­lerin, bakım sorumluluğunun daha çok kadınlar üzerinde ol­duğunu söyledi. TÜİK verile­rine göre, hanesinde 3 yaşın altında çocuğu bulunan 25- 49 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 91’i istihdamda iken, bu oran kadınlarda yalnızca yüz­de 27 olduğunu aktaran Diren, “Birçok kadın, eğitimli ve de­neyimli olsa dahi, yeterli des­tek mekanizmaları olmadığı için çalışma hayatına hiç dahil olamıyor ya da çalışma haya­tından erken kopuyor.