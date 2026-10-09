Evli-çocuklu kadınların yüzde 37’si ‘bakım’ nedeniyle işten ayrılıyor
Özyeğin Üniversitesi yürütücülüğünde, TÜSİAD işbirliği ile kurulan Bakım Eşitliği Şirketler Ağı’nın yaptığı araştırmaya göre evli-çocuklu kadınların yüzde 37’si ise bakım nedeniyle iş gücünden ayrıldığı ortaya konuldu.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Türkiye’nin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından stratejik bir konu olarak ele alınan bakım eşitliği kapsamında şirketler, kendi kurumlarındaki ihtiyaçları veriye dayalı olarak ortaya koyacak ve kuruma özgü dönüşüm yol haritaları geliştirecek. Ağ kapsamında ayrıca bakım eşitliği alanındaki bilgi üretimini güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Bakım Eşitliği Araştırma Destek Programı ile iki araştırmaya toplam 300 bin TL destek sağlanacak. İlk üyeleriyle uygulama dönemine geçen Bakım Eşitliği Şirketler Ağı’ın ilk üyeleri arasında Boyner Grup, Coca-Cola İçecek, Fiba Grubu, Garanti BBVA ve TAV Havalimanları yer aldı.
Bakım emeğinin %57'si kadınlarda
Ağ’ın bilimsel zeminini oluşturan Özyeğin Üniversitesi’nin ‘Bakım Emeği ve Zihinsel İş Yükünün Beyaz Yakalı Çalışanlar Üzerindeki Etkisi’ araştırması, bakım sorumluluklarının çalışma yaşamı, kariyer sürekliliği ve insan kaynağının etkin kullanımı üzerindeki etkisine işaret ediyor. Araştırmaya göre kadınlar bakım emeğinin yüzde 57’sini, erkekler yüzde 33’ünü üstlenirken; zihinsel iş yükü kadınlarda yüzde 60, erkeklerde yüzde 35 seviyesinde. Evli ve çocuklu kadınların yüzde 15’i bakım sorumlulukları nedeniyle en az bir terfi teklifini reddettiğini, kadınların yüzde 31’i ve evli-çocuklu kadınların yüzde 37’si ise bakım nedeniyle işten ayrıldığını belirtiyor. Araştırmada katılımcıların yüzde 85’inin, bakım eşitliği politikaları sunan bir işvereni tercih etmeye daha yatkın olduğunu belirtmesi de konunun şirketlerin yetenek stratejileri açısından taşıdığı önemi ortaya koyuyor.
“Çözüm tek bir aktörün sorumluluğunda değil”
Bakım eşitliğinin yalnızca sosyal politika alanı değil, çalışma hayatı ve rekabet gücü açısından da ele alınması gerektiğini vurgulayan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, ülkemizdeki verilerin, bakım sorumluluğunun daha çok kadınlar üzerinde olduğunu söyledi. TÜİK verilerine göre, hanesinde 3 yaşın altında çocuğu bulunan 25- 49 yaş grubundaki erkeklerin yüzde 91’i istihdamda iken, bu oran kadınlarda yalnızca yüzde 27 olduğunu aktaran Diren, “Birçok kadın, eğitimli ve deneyimli olsa dahi, yeterli destek mekanizmaları olmadığı için çalışma hayatına hiç dahil olamıyor ya da çalışma hayatından erken kopuyor.