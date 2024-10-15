EVSİD Kurucu Başkanı Önder: İhracatta problem kur değil, verimlilik ve rekabet

Türkiye'de ihracatçılar en çok kur seviyesi konuşuyor. Ancak kura odaklanmanın dikkati dağıttığını belirten EVSİD Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, rekabetçilik ve verimlilik üzerine yoğunlaşılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çok ciddi bir verimlilik probleminin olduğunun altını çizen Önder, "Dünya endüstrisi 4.0'a geçerken biz halen endüstri 2.5'tayız. Sanayimiz hep iş gücüne dayalı gidiyor. Enflasyona bağlı iş gücü fiyatları artınca, dolar çıksın diyorsun ve bir sarmala giriyorsun. Türkiye'nin dijital dönüşümü, sanayi dönüşümünü, yeşil dönüşümü ve insan kaynağı dönüşümünü kavrayabilmesi, bunun üzerine çalışması gerekiyor." dedi.

Türkiye'de iş gücü katılım oranının gelişmiş ekonomilere göre düşük olduğunu söyleyen Önder, "Türkiye'de hizmet sektörü büyüyor. Bütün ekonomiler önce tarımla sonra sanayi ile ardından da hizmetle büyür. Biz bu dönüşümün sancısını çekiyoruz. Sanayiden hizmet sektörüne ciddi bir insan kaynağı transferi oluyor. Ya şikayet edeceksin ya da otomasyon yapacaksın." dedi.

Marmara'daki arsa fiyatları Avrupa ve ABD'yi geçti

İhracatçının en önemli problemlerinden birinin de arsa fiyatları olduğuna işaret eden Önder, Marmara Bölgesi'ndeki fiyatların Avrupa ve Amerika'yı geçtiğini söyledi. Üretici ve sanayicinin kirada olduğunu belirten Önder, bu nedenle otomasyona, tasarıma, dijital dönüşüme, yüksek teknolojiye ve Ar-Ge'ye yeterli bütçe kalmadığına dikkat çekti.

Türkiye'de sanayiye akıllı, rasyonel ve gerçekçi teşviklerin verilmesi gerektiğinin altını çizen Önder, yüksek teknoloji teşviğinden önce orta düzey teknoloji etrafına yoğunlaşılması gerektiğini ifade etti. Sanayicinin de destek ve teşvik taleplerini doğru yere yönlendirmesi gerektiğini ifade eden EVSİD Başkanı, "Sanayicinin, kendi rekabet gücünü artırma noktasında destek talebi oluşturması gerekiyor." diye konuştu.

Cironun yüzde 10'u e-ihracattan

Dünyada ihracatın e-ihracata doğru kaydını ve ciddi bir dijital dönüşüm yaşandığını kaydeden Önder, "E-ticaret dinamikleri konvasyonel ticaretten oldukça farklı. Biz de e-ihracata ciddi yatırım yapıyoruz. Pandemi öncesinde bu alanda hiç getirimiz yokken şimdi ciromuzun yüzde 10'u e-ihracattan gelmeye başladı."

'36 ülkeyi gezdik, yakın pazarlara yoğunlaştık'

1989'dan bu yana ev ve mutfak eşyaları konusunda faaliyet gösterdiklerini, ihracatın çoğunu da Avrupa'ya gerçekleştirdiklerini söyleyen Önder, "İhracatta da zorlu şartlara rağmen geçen yılın yüzde 3 üzerindeyiz. Bu sene 36 ülkeye ziyaret gerçekleştirdik. Şu anda ihracatın ciro içerisindeki payı yüzde 60 seviyesinde bulunuyor. Bu sene kurların sabit gideceğini öngörerek biraz yurtiçine de yatırım yaptık. İçerideki pazar payımızda da geçtiğimiz yıllara göre artış var. Latin Amerika'dan Asya'ya kadar hemen her ülkeye satış yapsak da lojistik avantajlarımız nedeniyle biraz daha yakın coğrafyaya konsantre olduk. O pazarlarda derinleşmeye ve büyümeye çalışıyoruz." dedi.