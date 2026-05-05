Eximbank ve TGS’den stratejik iş birliği: Nakit sorununa ‘sigortalı’ çözüm

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

TGS Dış Ticaret ile Türk Eximbank arasında ger­çekleştirilen stratejik görüş­meler, ihracatçılar için yeni bir finansman döneminin ka­pılarını aralıyor. Ayrıca, ih­racat alacaklarının sigorta­lanması ve fonlanmasında da maliyetler büyük oranda aza­lacak. Türkiye’nin dış tica­ret hacminde önemli bir paya sahip olan TGS Dış Ticaret, Türk Eximbank ile ihracat­çıların en büyük sorunu olan finansmana erişim ve alacak güvenliği konusunda önem­li bir iş birliğine imza atıyor. Geçtiğimiz günlerde Exim­bank üst yönetimiyle bir ara­ya gelen TGS yetkilileri, ih­racatçıya derin bir nefes aldıracak yeni bir modeli hayata geçirmeye hazırla­nıyor. Ölçek ekonomisinin devreye gireceği model­de, münferit başvurular yerine TGS çatısı altında­ki 280 ihracatçı firmanın tek bir büyük poliçe ile tem­sil edilmesi, maliyetleri ya­rı yarıya düşürecek. Bu mo­delle, küçük ve orta ölçekli ih­racatçılar (KOBİ) bile büyük firmaların sahip olduğu uy­gun maliyetli sigorta imkan­larından faydalanabilecek. Projenin en can alıcı nokta­sının, münferit başvurular yerine 280 firmanın tek bir dev poliçe ile temsil edilme­si olduğunu vurgulayan TGS Dış Ticaret AŞ Genel Müdü­rü Engin Nukan, “Eximbank ile yaptığımız görüşmelerde, TGS olarak 300-400 milyon dolarlık toplu bir poliçe ile gittiğimizde maliyetlerin ya­rı yarıya düşeceği teyit edil­di” dedi.

Factoring ve katılım bankaları devreye girecek

Yeni sistem, sadece sigorta maliyetlerini düşürmekle kal­mayacak, aynı zamanda poliçe­leri birer finansman enstrüma­nına dönüştürecek. Engin Nu­kan’ın aktardığı bilgilere göre, yeni model, ihracat alacakları­nın yüzde 90’ını sigorta güven­cesine alırken, bu poliçelerin sadece bankalar değil, facto­ring şirketleri ve katılım ban­kaları tarafından da teminat olarak kabul edilmesini sağlı­yor. Bu sayede ihracatçı, sigor­talı alacağını çok daha hızlı bir şekilde likiditeye dönüştürebi­lecek. Yaklaşık 5 aydır üzerinde çalıştıkları projenin “emekle­me” dönemini bitirdiğini dile getiren Engin Nukan, “Mayıs ayının ortalarından itibaren bu proje koşmaya başlaya­cak. Amacımız sigorta hiz­metinden kâr etmek değil, bünyemize yeni imalatçılar katarak Türkiye’nin ihraca­tını sürdürülebilir kılmak” ifadelerini kullandı. Nukan, TGS olarak Eximbank her türlü yeni uygulamasında “pi­lot şirket” olmak istedikleri­ni de aktardı.

“İhracatçı için ekosistem inşa ediyoruz”

Yeni pazar arayışından ziyade mevcut pazarlardaki payı artırmanın daha rasyonel bir strateji olduğunu ifade eden Engin Nukan, şu analizi yaptı: “Amerika’yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Mevcut 130’a yakın ülkede pazar payını artırmaya odaklanacağız. Özellikle gıdada Güney Amerika, tekstil ve otomotivde ise Avrupa pazarında derinleşme hedefliyoruz.” TİM verilerine göre TGS’nin 2024 yılında Türkiye’deki 7 büyük DTSŞ arasındaki toplam ihracatın yüzde 55’ini gerçekleştirdiğini aktaran Nukan, 2025 yılı sonu itibariyle bu oranın yüzde 60’ın üzerine çıkmış olabileceğini belirtti. Mevcutta yaklaşık 281 ihracatçı firmaya hizmet verdiklerini açıklayan Nukan, seçici bir yaklaşımla yeni firmalarla da görüştüklerini iletti. 2026 yılı hedeflerinin sadece rakamsal bir büyüme değil, başarının sürdürülebilir kılınması olduğunu dile getiren Nukan, “İmalatçı ihracatçının sırtındaki finansman ve operasyon yükünü alıp, onları sadece üretime odaklayacak bir ekosistem inşa ediyoruz” diye konuştu.

Yapay zekâ ile akıllı ihracat dönemi

Şirketin yeni vizyonu ve gelecek hedefleri hakkında da değerlendirme yapan Genel Müdür Engin Nukan, geleneksel KDV iadesi modelinin ötesine geçerek, yapay zekâ destekli müşteri eşleştirme, savunma sanayii ihracatı ve küresel fuarlarda aktif rol alma dönemini başlattıklarını duyurdu. Dış ticaret sermaye şirketlerinin (DTSŞ) kuruluş felsefesi olan “yeni pazarlar yaratma” misyonuna geri döndüklerini belirten Nukan, teknoloji ve sektörel çeşitlilikle ihracatçıya yeni kapılar açacaklarını söyledi. TGS Dış Ticaret’in 2025 Eylül ayında gerçekleşen satış sürecinin ardından dahil olduğu holding bünyesindeki teknolojik imkanları ihracata entegre ettiğini anlatan Nukan, geliştirilen özel bir yapay zeka algoritması ile Türkiye’deki imalatçıların, uluslararası piyasadaki potansiyel alıcılarla doğrudan eşleştirileceğini açıkladı. Nukan, “Bir günde pazar payımızı 10 katına çıkaramayız ama yapay zekâ sayesinde doğru müşteriye doğru ürünü en güvenli yoldan ulaştıracağız” dedi.

“Nakit cebimde olmalı mantığı” ön planda

Nakit sorunlarını kendi içlerinde çözen dev otomotiv firmalarının da artık TGS gibi sektörel dış ticaret şirketlerine yöneldiğini söyleyen Engin Nukan, bu değişimin temelindeki stratejiyi şöyle özetledi: “Büyük otomotiv markalarının asıl sahipleri artık KDV iadesi bekleyerek paranın aylarca devlette kalmasını istemiyor. ‘Nakit cebimde olmalı’ mantığı ön plana çıkıyor. Biz KDV iadesini 20 gün gibi kısa bir sürede çözerek bu devlerin finansal çevikliğini artırıyoruz. Bu yıl bir iki büyük otomotiv firmasıyla daha bu kapsamda el sıkışmaya hazırlanıyoruz.”

2026 ihracat hedefi 4,5 milyar dolar

TGS'nin 2025 yılında 3,2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştığını açıklayan Nukan, bu yılki hedefi 4-4,5 milyar dolar olarak aktardı. Yılın ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik büyüme yakaladıklarını kaydeden Nukan, "26 yıllık bir firma olarak hızlı büyüme gibi bir derdimiz yok, ayaklarımız yere sağlam bassın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TGS, ‘Saha’da silahsız yer alacak

Sadece finansman değil, operasyonel vizyonda da köklü değişikliklere giden TGS, 2026 yılı hedeflerine yeni sektörleri ve teknolojiyi ekledi. 5-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Saha İstanbul’da yer alarak savunma sanayii ihracatına aracılık etmeye hazırlandıklarını kaydeden Engin Nukan, bu sektörün sadece silahtan ibaret olmadığını, üniformadan postala kadar geniş bir yelpazede kontrollü ve seçici bir ihracat modeli yürüteceklerini belirtti. Nukan, “Savunma sanayii gibi kapalı ve denetimli sektörlerde, DTSŞ’lerin sahip olduğu güvenilirlik ve kurumsal kimlik, küçük ve orta ölçekli üreticilerin devler ligine girmesine ‘referans’ olacak” ifadelerini kullandı.