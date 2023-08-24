"Eximbank’ın kaynağı arttı bankalar sanayiciyi aradı"

Hamide HANGÜL

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan’ın, bir süredir ticari kredilerde yaşanan finansmana erişim sıkıntısına çare arayışına, Ticarete Bakanı Ömer Bolat’tan karşılık geldi.

İSO’nun ağustos ayı olağan meclis toplantısına katılan Bakan Bolat, son 10 yıldır kamu bankalarının harika işler yaptığını, bütün imkanlarını kullandığını, başta mega projeler olmak üzere ekonomiye finansman sağladığını belirterek, “Özel bankalar da artık bu yarışa girmeye mecburlar” dedi.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Nitekim, önümüzdeki aydan itibaren artık sadece tüketimi finanse eden bir yapı değil, aynı zamanda yatırımı üretimi, ihracatı finanse eden bir bankacılığa dönmeye mecburlar. Başka da çareleri olmadığını görecekler. Hazine ve Maliye Bakanlığı, BDDK ve diğer kurumlarla ve de ticari kredi alanındaki rekabet sonucu, özel bankaların kaynaklarını yatırımlara, üretimlere doğru akmaya başladığını hep birlikte yakında göreceğiz.”

İGE 90 milyarlık kefalet sağlayacak

Ticaret Bakanlığı olarak ihracatta ortaya koydukları hedeflere ulaşmak için önemli destekler sağladıklarına işaret eden Bolat, üretim aşamasından pazarlamaya, tasarımdan markalaşmaya, küresel firmalara tedarikçi olmaktan, yurt dışında dağıtım kanalları oluşturmaya kadar ihracatçılara önemli destekler verdiğini söyledi.

İhracatçıların finansmana erişimini kolaylaştırmak için de bakanlık olarak çalıştıklarını söyleyen Bakan Bolat, sağlanan destek tutarlarını şöyle özetledi: “İhracatı Geliştirme Şirketi (İGE) vasıtasıyla, 10 bini aşkın ihracatçımıza 40,5 milyar liralık kefalet sağladık, 2023 yıl sonunda 90 milyarlık kefalet sağlamayı hedefliyoruz. Eximbank vasıtasıyla da ihracatçılarımıza 2022’de kredi ve sigortayla 45 milyar dolar, bu yılın ilk 7 ayında da 22,5 milyar dolar sağlandık.

Ancak önemli bir hamle yaptık. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın da onayıyla, temmuz ayı ortalarında Eximbank’ın sermayesini yüzde 40 artırdık. 6,8 milyarlık sermaye artışıyla toplam sermaye 20,6 milyar liraya çıktı. Bu, 6,8 milyarlık artışın krediye çarpan etkisi en az 70 milyar liralık bir kaynak oldu.” Eximbank’ın kaynaklarının artırılmasının sanayicinin finansmana erişim noktasına kolaylığı da beraberinde getirdiğini ifade eden Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayici arkadaşlarımız söyledi.

‘Eximbank bizi arayıp kredi musluklarımız açıldı, yeni kredilerimiz var’ dediği andan itibaren ‘özel bankalar bize telefon açmaya başladılar’, bir gün öncesinde yüzde 48-49 ticari kredi faizi talep ederken, ‘size yüzde 25’lere kadar kredi vermeye hazırız’ demeye başladılar. İşte Eximbank’ın kaynakları, imkanları artınca özel bankalar da kendilerini yarışa girmeye mecbur hissetiler.”

Gümrük Birliği için müzakere 25 Eylül’de

Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik de temaslarda bulunacaklarını açıklayan Bakan Ömer Bolat, AB Komisyon Başkan Yardımcısı ve Genişlemeden Sorumlu Komisyon Üyesinin, Ankara’ya geleceğini söyledi. Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü: “25 Eylül’de biz Brüksel’de Gümrük Birliğini esas alan kapsamlı görüşmeler yapacağız.

Biz, AB ile başlatacağımız yapıcı diyalogda, öncelikle gümrük birliğinden kaynaklanan önemli sıkıntıların giderilmesini hedefleyeceğiz. İkinci adımda Gümrük Birliği’nin genişletilerek, tarım ürünleri ve hizmetler ve kamu alımlarındaki ürünleri kapsamasını da sağlamaya çalışacağız, bunları müzakere edeceğiz. İş dünyasıyla da istişare içinde olacağız.”

TOGG’la hatıra fotoğrafı

Toplantının ardından Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İSO yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte, TOBB tarafından İSO’ya teslim edilen Milli otomobil TOGG’u inceledi. Bolat, Ticaret Bakan Yardımcıları ve İSO Yönetimi ile TOGG önünde hatıra fotoğrafı da çekildi. İSO Başkanı Bahçıvan, TOGG’un plakasında yer alan 1W952’nin, İSO’nun kuruluş yılını sembolize ettiğini ve önceki gün Gemlik’ten teslim aldıklarını açıkladı.

Enflasyon ortadayken suçlamalarla karşılaşıyoruz

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, OVP oluşturulurken sanayinin yatırım motivasyonunu ve yatırım enerjisini kaynak yetersizliğinden dolayı sekteye uğratılmaması gerektiğine işaret etti. Bahçıvan, “OVP’yi sabırsızlıkla beklememizin nedeni budur” dedi.

1,5 milyar TL yeterli değil Reeskont kredilerinde ise çok daha çarpıcı bir gerçekle karşı karşıya olduklarına işaret eden Bahçıvan “Bu kredilerde dolar bazında yalnızca son 5 yılın ortalama performansını sürdürebilmemiz için gerekli olan günlük kredi hacmi, yaptığımız hesaplamalara göre 3,5 milyar lira düzeyindeyken, sizin de katkınızla 1,5 milyar liraya yükseltilen rakamın piyasaları rahatlatmada yeterli olmadığı görülüyor. ” dedi.

Rekabet cezaları konusuna da değinen Bahçıvan, sözlerin şöyle sürdürdü: “Serbest ticaret, normal rekabet kuralları içerisinde yapılmalı. Hal böyleyken son dönemlerde maalesef farklı sektörlerimizde faaliyet gösteren farklı itibarlı firmalarımız, medya üzerinden piyasa bozucu hareketlerin içinde bulunmakla itham edilmekte ve hiç hak etmedikleri suçlamalarla karşı karşıya kalmaktadır.

Enflasyon gerçeğini kabullendiğimiz bir dünyada tabii ki piyasa bozucu hareketleri yapanlara biz de karşıyız. Ama enflasyonun temel sebeplerinden etkilenen birçok gerçek ortadayken, rekabet kuralları içinde hareket eden firmaları kendi etik dışı iradeleriyle oluşturdukları bir haksız kazanç içinde göstermek ve dönem dönem de cezai tedbirlerle sonuçlanan bir algı oluşturmanın da son derece sakıncalı olduğunu düşünüyoruz” dedi.