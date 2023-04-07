Eyes of Solar'dan kitle fonlama rekoru

İGA kurum içi girişimi Eyes of Solar, şirket paylarının yüzde 7’sini yatırımcılara arz ederek 1,5 milyon TL fon talebiyle 28 Mart günü fonbulucu üzerinden paya dayalı kitle fonlama turuna çıkmıştı.

Turun başladığı ilk andan itibaren bireysel ve kurumsal yatırımcıların büyük ilgisini gören girişim, EFT talepleri ile birlikte pay arzında yüzde 100 fonlamaya sadece 43 saniyede ulaşarak, 96 saniyelik dünya kitlesel fonlama rekoru kırdı.

Süreç, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Takasbank ve fonbulucu’da zaman damgası ile damgalanırken yatırım turu girişimin 1,5 milyon TL fon talebine karşılık yüzde 1404.6 fon oranıyla 21 milyon TL toplandı.