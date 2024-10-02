Eylül ayında en çok satan otomobil markaları belli oldu

Eylül ayında araç satışlarına ilişkin istatistikler açıklandı. Eylül'de otomobil ve hafif ticari araç satışları toplam 85 bin 540 olarak kaydedildi. Satılan araçlar arasında birinci sırayı 9 bin 683 satış ile Renault aldı. Fiat 7 bin 721 satış ile ikinci sırada, Ford 7 bin 351 satış ile üçüncü sırada yer aldı.

Chery satışları düştü

Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan Chery ise aynı kategoride 3 bin 215 satışla 12. sırada yer aldı. Eylül ayında uygulanan ek vergi, Chery'i uzun bir aradan sonra ilk 10'un dışına itti. Tablo, pazardaki rekabetin ne kadar sertleştiğini de gözler önüne serdi.

2024 Eylül otomobil ve hafif ticari araç satışları ve sıralaması şöyle;

Otomobil satışında Güney Kore atak yaptı

Eylül ayındaki 'otomobil satışlarında' Renault yine zirvede yer aldı. Hyundai ikinci sırada, Fiat ise üçüncü sırada yer buldu.

Bu yıl listelerde ilk 5'in içinde yer alan Çinli Chery ise 9. sıraya gerildi. ODMD'nin verilerine göre Chery ile 4.sıradaki VW arasındaki 500 adetlik satış fark dikkat çekti.

2024 Eylül otomobil satışı ve sıralaması şöyle;

Togg listede yok

Öte yandan yerli otomobil markası Togg, ODMD'ye eylüldeki araç satış adedini bildirmediği için listede yer almadı.