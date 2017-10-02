Eylülde 3 bin kapasite raporu onaylandı

02 Ekim 2017

Eylül ayında onaylanan 3 bin 7 kapasite raporunun 812'si İstanbul'da, 202'si Bursa'da, 197'si İzmir'de, 169'u Ankara'da, 126'sı Konya'da, 112'si Kocaeli'nde, 97'si Gaziantep'te, 70'i Kayseri'de, 67'si Antalya'da ve 65'i Manisa'da düzenlendi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sanayi Veri Tabanındaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı 65 bin 510 bu iş yerlerindeki çalışan sayısı ise 2 milyon 890 bin 547 olarak belirlendi.

Kapasite raporları tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten iş yerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için yereldeki Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.